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بريطانيا: تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات حتى الآن.. 936 حالة

إجمالي الوفيات بسبب الفيروس وصل إلى 7172 حالة

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن، طبقاً لـصحيفة "ميرور".

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في إنجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصاً بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتليها أسكتلندا (70 وفاة جديدة والإجمالي 366 وفاة)، وويلز (33 وفاة جديدة والحصيلة 245).

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز المليون و400 ألف شخص. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 80 ألف شخص.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات حتى الآن.. 936 حالة
سبق

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن، طبقاً لـصحيفة "ميرور".

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في إنجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصاً بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتليها أسكتلندا (70 وفاة جديدة والإجمالي 366 وفاة)، وويلز (33 وفاة جديدة والحصيلة 245).

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز المليون و400 ألف شخص. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 80 ألف شخص.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:03 PM

بريطانيا: تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات حتى الآن.. 936 حالة

إجمالي الوفيات بسبب الفيروس وصل إلى 7172 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن، طبقاً لـصحيفة "ميرور".

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في إنجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصاً بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتليها أسكتلندا (70 وفاة جديدة والإجمالي 366 وفاة)، وويلز (33 وفاة جديدة والحصيلة 245).

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز المليون و400 ألف شخص. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 80 ألف شخص.

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2.5 مليار ..

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