إنفوجراف.. 4 أنواع من الآبار تستعرضها "الدارة" وتوثقها شعرًا

اعتمدت كتاب "الفِلَاحة في نجد قديمًا" كمصدر.. والصَدَارة لـ"الهباة"

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، إنفجرافيك، تَحدثت خلاله عن أربعة أنواع من الآبار؛ حيث استعرضت الاصطلاحات العامة في أسماء الآبار وتوثيقها شعرًا.

وقالت الدارة: الاسم الأول هو "الهباة"، وتسمى الهبية، وهي القليب القديمة المهملة؛ حيث قال محمد السديري: "ولا تغتر في بعض الرفاقة.. تراهم مثل وارد الهبية".

وأضافت: الاسم الثاني هو "الهيماء"، وهي التي سقطت جوانبها؛ حيث قال شافي الشبعان: "حنا كما مايح ثمانين ثقامة.. هيماء وفي جيلانها تسعة أهيام".

وأردفت الدارة: الاسم الثالث هو "المسقاة"، وهي القليب الصغيرة تلحق بالبيت والمساجد، ويسميها البعض "الدلو" من باب تسمية الشيء ببعضه؛ حيث قال الشاعر: "هيا هويتي في الدلو ما دري عنك.. عقب الأخير وطلعة الشمس يدرون".

وتابعت: الاسم الرابع هو "العقلة"، وهي البئر الواسعة قليلة العمق قريبة الماس؛ حيث قال فهيد بن حضرية العجمي: "يا شبه وضحى فتاة دلها زيني.. داجت على عقلة والورد ما جاها".

وأشارت الدارة إلى أن مصدرها كان كتاب "الفلاحة في نجد قديمًا".