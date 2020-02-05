9 محطات تفرز مرضى الأعراض التنفسية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة

عند المداخل والمخارج حرصًا على سلامة المرضى والمراجعين على مدار الساعة

شرعت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، في تهيئة 9 محطات لفرز الحالات التي تشتكي من الأعراض التنفسية.. يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المرضى والمراجعين للمدينة الطبية على مدار الساعة.

وتفصيلًا، أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، عن جاهزية 9 محطات فعّلتها لفرز الأعراض التنفسية على مداخل ومخارج المستشفى؛ تحسبًا لقدوم أي حالة تشكو من أعراض تنفسية، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من الدول.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أنه ‏بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.