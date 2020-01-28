النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعهد العلمي بالمجاردة يحتفل بالمتفوقين في الفصل الدراسى الأول

كرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بحضور أولياء الأمور

أقام المعهد العلمي بمحافظة المجاردة، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود اليوم حفله السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول والطلاب المتميزين سلوكياً والمتحسن مستواهم خلال الفترة الماضية وتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي أُقيمت في المعهد، وذلك بحضور أولياء امور الطلاب.

وسلّم مدير المعهد ووكيله الجوائز العينية والنقدية للطلاب المكرمين وأولياء أمورهم في الحفل الذي نظمه الإرشاد الطلابي.


فيما ثمّن أولياء الأمور لإدارة المعهد إقامة هذا الحفل السنوي والذي يُعدّ حلقة وصل بين أولياء الأمور ومعلمي أبنائهم، ومثمنين كذلك لـ " معهد المجاردة " دقّة رسائله الإشعارية والتواصلية بأولياء الأمور باللحظة لكل ما يدور من أحداث أو فعاليات أو سلوكيات بالإضافة لمتانة تحصين طلابه وفق رؤية وتطلعات الوطن والذي انعكس إيجاباً على مستويات طلابه وأظهرته النتائج الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
المعهد العلمي بالمجاردة يحتفل بالمتفوقين في الفصل الدراسى الأول
سبق

أقام المعهد العلمي بمحافظة المجاردة، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود اليوم حفله السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول والطلاب المتميزين سلوكياً والمتحسن مستواهم خلال الفترة الماضية وتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي أُقيمت في المعهد، وذلك بحضور أولياء امور الطلاب.

وسلّم مدير المعهد ووكيله الجوائز العينية والنقدية للطلاب المكرمين وأولياء أمورهم في الحفل الذي نظمه الإرشاد الطلابي.


فيما ثمّن أولياء الأمور لإدارة المعهد إقامة هذا الحفل السنوي والذي يُعدّ حلقة وصل بين أولياء الأمور ومعلمي أبنائهم، ومثمنين كذلك لـ " معهد المجاردة " دقّة رسائله الإشعارية والتواصلية بأولياء الأمور باللحظة لكل ما يدور من أحداث أو فعاليات أو سلوكيات بالإضافة لمتانة تحصين طلابه وفق رؤية وتطلعات الوطن والذي انعكس إيجاباً على مستويات طلابه وأظهرته النتائج الوطنية.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
10:51 PM

المعهد العلمي بالمجاردة يحتفل بالمتفوقين في الفصل الدراسى الأول

كرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بحضور أولياء الأمور

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
234

أقام المعهد العلمي بمحافظة المجاردة، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود اليوم حفله السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول والطلاب المتميزين سلوكياً والمتحسن مستواهم خلال الفترة الماضية وتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي أُقيمت في المعهد، وذلك بحضور أولياء امور الطلاب.

وسلّم مدير المعهد ووكيله الجوائز العينية والنقدية للطلاب المكرمين وأولياء أمورهم في الحفل الذي نظمه الإرشاد الطلابي.


فيما ثمّن أولياء الأمور لإدارة المعهد إقامة هذا الحفل السنوي والذي يُعدّ حلقة وصل بين أولياء الأمور ومعلمي أبنائهم، ومثمنين كذلك لـ " معهد المجاردة " دقّة رسائله الإشعارية والتواصلية بأولياء الأمور باللحظة لكل ما يدور من أحداث أو فعاليات أو سلوكيات بالإضافة لمتانة تحصين طلابه وفق رؤية وتطلعات الوطن والذي انعكس إيجاباً على مستويات طلابه وأظهرته النتائج الوطنية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,579
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,260
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,682
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,364

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة