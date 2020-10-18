بعد الاتفاق بين الطرفين بالتراضي .. الرائد ينهي علاقته بالكولمبي "بيريز"

انهت إدارة نادي الرائد، علاقتها مع لاعب الفريق الكروي الأول الكولومبي ماركو بيريز بالتراضي بين الطرفين، وفق ما أعلن النادي، الأحد.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، في صيف العام الماضي، لمدة 3 أعوام، قادماً من نادي ديبورتيس توليما الكولومبي.

ويفتتح الرائد موسمه الرياضي، مساء اليوم الأحد، حينما يواجه نظيره ضمك، في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .