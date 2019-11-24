ابن نافل: سنحتفل بالإنجاز الآسيوي بعد "الخليجية"

أعرب فهد بن نافل رئيس نادي ⁧‫الهلال‬⁩، عن سعادته بتحقيق فريقه بطولة آسيا للأندية الأبطال، مؤكدًا استمرار ‏مسيرة الإدارة بالعمل على تحقيق البطولات القادمة المشارك بها الفريق.



وبشأن احتفالية النادي بالبطولة الآسيوية أوضح ابن نافل أن هناك ترتيبات حول الحفل بالبطولة بحيث يقام في الرياض، ومؤكدًا أن الحفل سيقام بعد فراغ لاعبي الهلال من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج، كما وعد ابن نافل بأن الحفل سيليق بالهلال وجماهيره.