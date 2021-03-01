النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ 31 لاعباً.. الأخضر يفتتح تدريباته ضمن التجمع الاستكشافي الثاني

تحضيراً لكأس آسيا.. ولمدة 3 أيام

دشن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تدريباته ضمن ثاني تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر الوطني عبد الوهاب الحربي (31) لاعباً للتجمّع، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بـ 31 لاعباً.. الأخضر يفتتح تدريباته ضمن التجمع الاستكشافي الثاني
سبق

دشن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تدريباته ضمن ثاني تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر الوطني عبد الوهاب الحربي (31) لاعباً للتجمّع، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
10:11 PM

بـ 31 لاعباً.. الأخضر يفتتح تدريباته ضمن التجمع الاستكشافي الثاني

تحضيراً لكأس آسيا.. ولمدة 3 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
784

دشن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تدريباته ضمن ثاني تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر الوطني عبد الوهاب الحربي (31) لاعباً للتجمّع، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,841
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,402
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,926

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة