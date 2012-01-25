تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ويعد معالي الدكتور "فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المُبارك" من أبرز الشخصيات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

سيرته

وُلِد الدكتور فهد بن عبد الله المُبارك عام 1955م في المملكة العربية السعودية، ونشأ وترعرع فيها، ودرس في مدارسها، ثمَّ انتقل إلى الولايات المُتحدة الأمريكية ليُكمِل دراسته الجامعية في جامعة "ساوثرن ميثوديست" - دالاس، وتخرَّج منها عام 1981م، وحصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية؛ كما أنَّه حصل على شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية عام 1982م من الجامعة ذاتها.



كما حصل على ماجستيرٍ في المُحاسبة المالية والضرائب من جامعة "هيوستن" في الولايات المُتحدة الأمريكية عام 1989م، وعلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "هيوستن" عام 1990م، واستطاع نيل درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال في مجال التشغيل والإنتاج عام 1991م من الجامعة نفسها.

المناصب التي شغلها

1. كان أول منصبٍ شغله فهد المبارك هو مدير عام شركة "رنا للاستثمار" سنة 1992، وبقي في هذا المنصب حتَّى عام 2000م

2. شغل منصب عضو مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار"، وذلك من عام 1995 وحتَّى عام 2000م.

3. عضو مجلس إدارة العالمية للتأمين، وذلك في عامي 1996 و1997م.

4. عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وذلك ما بين عامي 1998 و2003م.

5. شغل منصب عضو مجلس الشورى، وذلك ما بين عامي 1999 و2005م.

6. شارك في عضوية الفريق السعودي للتفاوض مع شركات النفط العالمية لمشروعات الغاز في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال عامي 2000 و2001م.

7. عمل كعضو مجلس إدارة شركة مجموعة "الملز" خلال الفترة ما بين 2000 و2002م.

8. استلم رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وذلك ما بين عامي 2003 و2011م.

9. تولَّى منصب رئاسة مجلس إدارة "مورغان ستانلي السعودية"، وذلك ما بين عامي 2005 و2011م.

10. شغل منصب مُحافظ مؤسسة "النقد العربي السعودي" خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2016م.

11. عُيِّن عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وعضوًا في لجنة الاستثمار؛ وذلك في عام 2017.

12. شغل عضويات مجالس إدارة كلٍّ من شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، و"البنك السعودي الهولندي"، وشركة التصنيع الوطنية.

13. يشغل حاليًا منصب الأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة "العشرين".

14. عيَّنه الملك "سلمان بن عبد العزيز" مُستشارًا في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، وذلك وفقًا للمرسوم الملكي رقم (أ/249)، الصادر في 22 الشهر التاسع من العام 1438 هجري.