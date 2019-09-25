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"الأرصاد": أتربة وغبار على الرياض وسحب ممطرة بهذه المناطق

قالت: يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح على "الشرقية"

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

كما يتوقع - بمشيئة الله تعالى - تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، حائل، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أتربة وغبار على الرياض وسحب ممطرة بهذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

كما يتوقع - بمشيئة الله تعالى - تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، حائل، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
12:48 PM

"الأرصاد": أتربة وغبار على الرياض وسحب ممطرة بهذه المناطق

قالت: يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح على "الشرقية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

كما يتوقع - بمشيئة الله تعالى - تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، حائل، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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