"الأرصاد": أتربة وغبار على الرياض وسحب ممطرة بهذه المناطق

قالت: يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح على "الشرقية"

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

كما يتوقع - بمشيئة الله تعالى - تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، حائل، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.