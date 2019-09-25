"الأرصاد": أتربة وغبار على الرياض وسحب ممطرة بهذه المناطق
قالت: يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح على "الشرقية"
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
كما يتوقع - بمشيئة الله تعالى - تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، حائل، والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
"الأرصاد": أتربة وغبار على الرياض وسحب ممطرة بهذه المناطق
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-09-25
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
كما يتوقع - بمشيئة الله تعالى - تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، حائل، والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
12:48 PM
"الأرصاد": أتربة وغبار على الرياض وسحب ممطرة بهذه المناطق
قالت: يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح على "الشرقية"
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
كما يتوقع - بمشيئة الله تعالى - تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، حائل، والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.