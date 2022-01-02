التحالف: نفّذنا ضربات جوية لأهدافٍ عسكرية مشروعة في صنعاء

أعلنت قيادة التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في #صنعاء استجابة للتهديدات.
وأضاف: دمّرنا 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصّات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، واتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
أعلنت قيادة التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في #صنعاء استجابة للتهديدات.
وأضاف: دمّرنا 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصّات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، واتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
أعلنت قيادة التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في #صنعاء استجابة للتهديدات.
وأضاف: دمّرنا 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصّات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، واتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
أعلنت قيادة التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في #صنعاء استجابة للتهديدات.
وأضاف: دمّرنا 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصّات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، واتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.