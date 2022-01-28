النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليق الدراسة في المدارس المتضررة بـ"تعليم الجوف".. بسبب الأمطار

الإدارة أشارت إلى أن التعليق يشمل الكادرَيْن التعليمي والإداري

بيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه وفق آخر تقارير الأرصاد، وجَّه عبدالله الزيدان، مدير تعليم الجوف بالإنابة، بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم اليوم الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة.

وأكدت "التعليم" أن ذلك يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليق الدراسة في المدارس المتضررة بـ"تعليم الجوف".. بسبب الأمطار
سبق

بيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه وفق آخر تقارير الأرصاد، وجَّه عبدالله الزيدان، مدير تعليم الجوف بالإنابة، بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم اليوم الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة.

وأكدت "التعليم" أن ذلك يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:12 AM
اخر تعديل
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:44 AM

تعليق الدراسة في المدارس المتضررة بـ"تعليم الجوف".. بسبب الأمطار

الإدارة أشارت إلى أن التعليق يشمل الكادرَيْن التعليمي والإداري

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
2,223

بيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه وفق آخر تقارير الأرصاد، وجَّه عبدالله الزيدان، مدير تعليم الجوف بالإنابة، بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم اليوم الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة.

وأكدت "التعليم" أن ذلك يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,910
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,590
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,661
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,649

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة