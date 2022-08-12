“‏الحاذق”رئيساً لبلدية "القفل" بجازان

أصدر أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان قراراً بتكليف المهندس مشاري بن حسن الحاذق رئيساً لبلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة خلفاً لمحمد بن حسن الحامظي والذي صدر القرار بتكليفه رئيساً لبلدية محافظة الداير.

فيما شكر “الحاذق” أمين منطقة جازان على هذه الثقة الغالية ودعمه لما من شأنه الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة بلديات المنطقة داعياً الله أن تكون هذه الثقة حافزاً لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.