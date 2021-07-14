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مصر تسجّل أدنى إصابات كورونا.. 108 حالات جديدة و9 وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 283320 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 219525 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16412 حالة بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

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مصر تسجّل أدنى إصابات كورونا.. 108 حالات جديدة و9 وفيات
سبق

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 283320 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 219525 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16412 حالة بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:38 AM

مصر تسجّل أدنى إصابات كورونا.. 108 حالات جديدة و9 وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 283320 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 219525 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16412 حالة بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

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