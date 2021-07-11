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"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر

قالت: تنوّعت الخدمات ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون

قدّمت خدمة الموثق التابعة لوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 22 ألف عملية توثيقية، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات التوثيق منذ بداية العام الجاري أكثر من 200 ألف عملية توثيقية.

وتنوّعت الخدمات ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

وقالت الوزارة إن خدمة الموثق mwathiq.sa تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وتقدم خدمة الموثق عديداً من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تُمكن المستفيدين من طلب خدمات التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوافر على الأجهزة الذكية من خلال متجرَي أبل وجوجل بلاي.

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي حيث يبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق أكثر من 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة، ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني شركة ثقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر
سبق

قدّمت خدمة الموثق التابعة لوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 22 ألف عملية توثيقية، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات التوثيق منذ بداية العام الجاري أكثر من 200 ألف عملية توثيقية.

وتنوّعت الخدمات ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

وقالت الوزارة إن خدمة الموثق mwathiq.sa تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وتقدم خدمة الموثق عديداً من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تُمكن المستفيدين من طلب خدمات التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوافر على الأجهزة الذكية من خلال متجرَي أبل وجوجل بلاي.

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي حيث يبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق أكثر من 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة، ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني شركة ثقة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
01:54 PM

"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر

قالت: تنوّعت الخدمات ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت خدمة الموثق التابعة لوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 22 ألف عملية توثيقية، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات التوثيق منذ بداية العام الجاري أكثر من 200 ألف عملية توثيقية.

وتنوّعت الخدمات ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

وقالت الوزارة إن خدمة الموثق mwathiq.sa تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وتقدم خدمة الموثق عديداً من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تُمكن المستفيدين من طلب خدمات التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوافر على الأجهزة الذكية من خلال متجرَي أبل وجوجل بلاي.

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي حيث يبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق أكثر من 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة، ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني شركة ثقة.

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