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اللجنة الرباعية الاقتصادية تشيد بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه

تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية التي تضم كلاً من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعاً في الرياض، أمس الثلاثاء، على مستوى كبار المسؤولين والسفراء، تم خلاله الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض، وضرورة تنفيذه بشكل كامل.

كما بحث اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة، وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.

اللجنة الرباعية الاقتصادية اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة الرباعية الاقتصادية تشيد بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه
سبق

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية التي تضم كلاً من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعاً في الرياض، أمس الثلاثاء، على مستوى كبار المسؤولين والسفراء، تم خلاله الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض، وضرورة تنفيذه بشكل كامل.

كما بحث اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة، وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
08:25 AM

اللجنة الرباعية الاقتصادية تشيد بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه

تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية التي تضم كلاً من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعاً في الرياض، أمس الثلاثاء، على مستوى كبار المسؤولين والسفراء، تم خلاله الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض، وضرورة تنفيذه بشكل كامل.

كما بحث اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة، وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.

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