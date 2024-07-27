النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

663 متقدمًا لـ1400 وظيفة في ملتقى التوظيف بـ"المطاعم والمقاهي"

نظمته لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض خلال الأسبوع الماضي

شهد "ملتقى التوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي", الذي نظمته لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، وجمعية المطاعم والمقاهي, توافد العديد من طالبي الوظائف.

وشارك عدد من الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع بطرح 1400 وظيفة؛ 20% منها وظائف إدارية، و80% وظائف داخل المطاعم والمقاهي.

وبلغ عدد الذين حضروا إلى الملتقى ممن تنطبق عليهم شروط المقابلات؛ "663" باحثًا عن عمل من الجنسين لإجراء المقابلات رغم الإعلان عن الوظائف في كافة منصات وزارة العمل، وهدف ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي وكافة وسائل الإعلام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة، المهندس منصور الشثري: تنظيم "ملتقى التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي" يهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع المطاعم والمقاهي.

وأشاد "الشثري" بالنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى، منوهًا إلى الدور الإيجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل، وتجاوبها مع الدعوة للمشاركة في الملتقى؛ مما يؤكد الرغبة الجادة من منشآت القطاع الخاص في دفع عملية التوطين وإنجاحها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
663 متقدمًا لـ1400 وظيفة في ملتقى التوظيف بـ"المطاعم والمقاهي"
سبق

شهد "ملتقى التوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي", الذي نظمته لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، وجمعية المطاعم والمقاهي, توافد العديد من طالبي الوظائف.

وشارك عدد من الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع بطرح 1400 وظيفة؛ 20% منها وظائف إدارية، و80% وظائف داخل المطاعم والمقاهي.

وبلغ عدد الذين حضروا إلى الملتقى ممن تنطبق عليهم شروط المقابلات؛ "663" باحثًا عن عمل من الجنسين لإجراء المقابلات رغم الإعلان عن الوظائف في كافة منصات وزارة العمل، وهدف ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي وكافة وسائل الإعلام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة، المهندس منصور الشثري: تنظيم "ملتقى التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي" يهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع المطاعم والمقاهي.

وأشاد "الشثري" بالنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى، منوهًا إلى الدور الإيجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل، وتجاوبها مع الدعوة للمشاركة في الملتقى؛ مما يؤكد الرغبة الجادة من منشآت القطاع الخاص في دفع عملية التوطين وإنجاحها.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
05:24 PM

663 متقدمًا لـ1400 وظيفة في ملتقى التوظيف بـ"المطاعم والمقاهي"

نظمته لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض خلال الأسبوع الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
6,005

شهد "ملتقى التوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي", الذي نظمته لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، وجمعية المطاعم والمقاهي, توافد العديد من طالبي الوظائف.

وشارك عدد من الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع بطرح 1400 وظيفة؛ 20% منها وظائف إدارية، و80% وظائف داخل المطاعم والمقاهي.

وبلغ عدد الذين حضروا إلى الملتقى ممن تنطبق عليهم شروط المقابلات؛ "663" باحثًا عن عمل من الجنسين لإجراء المقابلات رغم الإعلان عن الوظائف في كافة منصات وزارة العمل، وهدف ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي وكافة وسائل الإعلام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة، المهندس منصور الشثري: تنظيم "ملتقى التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي" يهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع المطاعم والمقاهي.

وأشاد "الشثري" بالنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى، منوهًا إلى الدور الإيجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل، وتجاوبها مع الدعوة للمشاركة في الملتقى؛ مما يؤكد الرغبة الجادة من منشآت القطاع الخاص في دفع عملية التوطين وإنجاحها.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,317
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,230
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,170

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة