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الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي

للصلاة والتشرف بالسلام على الرسول الكريم

زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، اليوم، المسجد النبوي للصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي، نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

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الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي
سبق

زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، اليوم، المسجد النبوي للصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي، نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
04:58 PM

الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي

للصلاة والتشرف بالسلام على الرسول الكريم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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3,146

زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، اليوم، المسجد النبوي للصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي، نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

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