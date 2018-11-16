جمهورية القمر: نرفض التدخل الخارجي بقضية "خاشقجي"

أكدت إيمانها بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته

ثمنت جمهورية القمر المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وحرص قيادتها على تطبيق العدالة والقانون في هذا الصدد.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان أصدرته اليوم: جمهورية القمر المتحدة إذ تحيي الموقف السعودي الشجاع والمشرف الرامي في الذهاب بالعدالة إلى آخر المطاف لترفض أي تدخل خارجي في هذه القضية أو تسييسها إيمانًا بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته.