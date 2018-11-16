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جمهورية القمر: نرفض التدخل الخارجي بقضية "خاشقجي"

أكدت إيمانها بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته

ثمنت جمهورية القمر المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وحرص قيادتها على تطبيق العدالة والقانون في هذا الصدد.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان أصدرته اليوم: جمهورية القمر المتحدة إذ تحيي الموقف السعودي الشجاع والمشرف الرامي في الذهاب بالعدالة إلى آخر المطاف لترفض أي تدخل خارجي في هذه القضية أو تسييسها إيمانًا بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته.

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جمهورية القمر: نرفض التدخل الخارجي بقضية "خاشقجي"
سبق

ثمنت جمهورية القمر المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وحرص قيادتها على تطبيق العدالة والقانون في هذا الصدد.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان أصدرته اليوم: جمهورية القمر المتحدة إذ تحيي الموقف السعودي الشجاع والمشرف الرامي في الذهاب بالعدالة إلى آخر المطاف لترفض أي تدخل خارجي في هذه القضية أو تسييسها إيمانًا بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
02:44 PM

جمهورية القمر: نرفض التدخل الخارجي بقضية "خاشقجي"

أكدت إيمانها بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,209

ثمنت جمهورية القمر المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وحرص قيادتها على تطبيق العدالة والقانون في هذا الصدد.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان أصدرته اليوم: جمهورية القمر المتحدة إذ تحيي الموقف السعودي الشجاع والمشرف الرامي في الذهاب بالعدالة إلى آخر المطاف لترفض أي تدخل خارجي في هذه القضية أو تسييسها إيمانًا بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته.

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