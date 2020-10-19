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"رمضان": نجاح منتدى القيم الدينية يؤكد ريادة المملكة للسلام والتسامح العالمي

رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا الشمالية نوّه بتميُّز المنتدى وجهود السعودية في تنظيمه

نوّه رئيس الجمعية الثقافية والخيرية بمجموعة آرت بجمهورية مقدونيا الشمالية، الشيخ نصرت رمضان، بمناسبة نجاح أعمال منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين الافتراضي، بمشاركة 500 شخصية من 90 دولة بالعالم. مبينًا أن هذا النجاح جاء ليؤكد دور السعودية الرائد والمؤثر في تعزيز الحوار والتعايش والسلام العالمي، وترسيخ قيم مبادئ التعاون والتفاهم بين مختلف الأديان والحضارات.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة ختام المنتدى، أوضح فيه أن أزمة كورونا أثبتت فيها السعودية بقيادة الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أنها دولة عظمى، وعظمتها استمدتها من أخلاق وتعاليم الإسلام.

وأضاف: نحن نشاهد يوميًّا المنجزات الحضارية الفريدة، والشواهد الكبيرة في السعودية تتواصل فيها مسيرة الخير والنماء.

وأكد الشيخ نصرت رمضان أن السعودية أصبحت مثلاً يقتدى به في التطور والنمو، وفي مختلف الميادين، الدينية والعلمية والاقتصادية والسياسية والحضارية والثقافية.

وقال في ختام تصريحه: لذا نجدد التأكيد أن مرجعيتنا الدينية والإنسانية وحدها المملكة العربية السعودية، ونقف خلفها، ونعمل بسياستها الحكيمة في السراء والضراء؛ لأن بلاد الحرمين الشريفين مثال مشرف للدولة الإسلامية الشامخة بدستورها من الكتاب والسنة. ونجدد محبتنا وشكرنا وتقديرنا لقائد الأمة الملك سلمان وولي عهده الأمين –حفظهما الله-. وعندنا ملء الثقة بالقيادة السعودية لتحقيق المصلحة العليا لأمتنا في كل آن.

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"رمضان": نجاح منتدى القيم الدينية يؤكد ريادة المملكة للسلام والتسامح العالمي
سبق

نوّه رئيس الجمعية الثقافية والخيرية بمجموعة آرت بجمهورية مقدونيا الشمالية، الشيخ نصرت رمضان، بمناسبة نجاح أعمال منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين الافتراضي، بمشاركة 500 شخصية من 90 دولة بالعالم. مبينًا أن هذا النجاح جاء ليؤكد دور السعودية الرائد والمؤثر في تعزيز الحوار والتعايش والسلام العالمي، وترسيخ قيم مبادئ التعاون والتفاهم بين مختلف الأديان والحضارات.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة ختام المنتدى، أوضح فيه أن أزمة كورونا أثبتت فيها السعودية بقيادة الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أنها دولة عظمى، وعظمتها استمدتها من أخلاق وتعاليم الإسلام.

وأضاف: نحن نشاهد يوميًّا المنجزات الحضارية الفريدة، والشواهد الكبيرة في السعودية تتواصل فيها مسيرة الخير والنماء.

وأكد الشيخ نصرت رمضان أن السعودية أصبحت مثلاً يقتدى به في التطور والنمو، وفي مختلف الميادين، الدينية والعلمية والاقتصادية والسياسية والحضارية والثقافية.

وقال في ختام تصريحه: لذا نجدد التأكيد أن مرجعيتنا الدينية والإنسانية وحدها المملكة العربية السعودية، ونقف خلفها، ونعمل بسياستها الحكيمة في السراء والضراء؛ لأن بلاد الحرمين الشريفين مثال مشرف للدولة الإسلامية الشامخة بدستورها من الكتاب والسنة. ونجدد محبتنا وشكرنا وتقديرنا لقائد الأمة الملك سلمان وولي عهده الأمين –حفظهما الله-. وعندنا ملء الثقة بالقيادة السعودية لتحقيق المصلحة العليا لأمتنا في كل آن.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
01:51 AM

"رمضان": نجاح منتدى القيم الدينية يؤكد ريادة المملكة للسلام والتسامح العالمي

رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا الشمالية نوّه بتميُّز المنتدى وجهود السعودية في تنظيمه

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عبدالله العنزي - الرياض
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نوّه رئيس الجمعية الثقافية والخيرية بمجموعة آرت بجمهورية مقدونيا الشمالية، الشيخ نصرت رمضان، بمناسبة نجاح أعمال منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين الافتراضي، بمشاركة 500 شخصية من 90 دولة بالعالم. مبينًا أن هذا النجاح جاء ليؤكد دور السعودية الرائد والمؤثر في تعزيز الحوار والتعايش والسلام العالمي، وترسيخ قيم مبادئ التعاون والتفاهم بين مختلف الأديان والحضارات.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة ختام المنتدى، أوضح فيه أن أزمة كورونا أثبتت فيها السعودية بقيادة الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أنها دولة عظمى، وعظمتها استمدتها من أخلاق وتعاليم الإسلام.

وأضاف: نحن نشاهد يوميًّا المنجزات الحضارية الفريدة، والشواهد الكبيرة في السعودية تتواصل فيها مسيرة الخير والنماء.

وأكد الشيخ نصرت رمضان أن السعودية أصبحت مثلاً يقتدى به في التطور والنمو، وفي مختلف الميادين، الدينية والعلمية والاقتصادية والسياسية والحضارية والثقافية.

وقال في ختام تصريحه: لذا نجدد التأكيد أن مرجعيتنا الدينية والإنسانية وحدها المملكة العربية السعودية، ونقف خلفها، ونعمل بسياستها الحكيمة في السراء والضراء؛ لأن بلاد الحرمين الشريفين مثال مشرف للدولة الإسلامية الشامخة بدستورها من الكتاب والسنة. ونجدد محبتنا وشكرنا وتقديرنا لقائد الأمة الملك سلمان وولي عهده الأمين –حفظهما الله-. وعندنا ملء الثقة بالقيادة السعودية لتحقيق المصلحة العليا لأمتنا في كل آن.

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