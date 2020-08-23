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الولايات المتحدة تسجل 45,265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1,006 وفيات

إجمالي الإصابات بلغت 5,643,812 والوفيات 175,651 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 45,265 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 1,006 حالات وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 5,643,812 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 175,651 حالة وفاة.

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الولايات المتحدة تسجل 45,265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1,006 وفيات
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 45,265 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 1,006 حالات وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 5,643,812 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 175,651 حالة وفاة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
11:47 PM

الولايات المتحدة تسجل 45,265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1,006 وفيات

إجمالي الإصابات بلغت 5,643,812 والوفيات 175,651 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 45,265 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 1,006 حالات وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 5,643,812 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 175,651 حالة وفاة.

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