يذكر أن نخلة الطيارة تطرح إنتاجها من الرطب سنويًّا، وقبل بقية النخيل بالمحافظة بحوالي عشرين يومًا، ويطلق عليها كذلك تسمية: نخلة "الأمير"؛ لسرعة إنتاجها.

وبدأت نخلة "الطيارة" بجويفا الأحمر غرب الأفلاج، بطرح إنتاجها من الرطب، متقدمةً عن بقية نخيل المحافظة بعدة أيام.

شاهد.. "طيارة" الجويفا بالأحمر تطرح إنتاجها من الرطب في الأفلاج مسلّم الهواملة سبق 2019-06-14 طرحت أشهر أسرع نخيل الأفلاج في إنتاج الرطب "الطيارة" بواكير رطبها قبل بقية النخيل بالمحافظة. وبدأت نخلة "الطيارة" بجويفا الأحمر غرب الأفلاج، بطرح إنتاجها من الرطب، متقدمةً عن بقية نخيل المحافظة بعدة أيام. يذكر أن نخلة الطيارة تطرح إنتاجها من الرطب سنويًّا، وقبل بقية النخيل بالمحافظة بحوالي عشرين يومًا، ويطلق عليها كذلك تسمية: نخلة "الأمير"؛ لسرعة إنتاجها.



14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 07:10 PM

شاهد.. "طيارة" الجويفا بالأحمر تطرح إنتاجها من الرطب في الأفلاج تسبق بقية النخيل في المحافظة بنحو 20 يومًا





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طرحت أشهر أسرع نخيل الأفلاج في إنتاج الرطب "الطيارة" بواكير رطبها قبل بقية النخيل بالمحافظة.

وبدأت نخلة "الطيارة" بجويفا الأحمر غرب الأفلاج، بطرح إنتاجها من الرطب، متقدمةً عن بقية نخيل المحافظة بعدة أيام.

يذكر أن نخلة الطيارة تطرح إنتاجها من الرطب سنويًّا، وقبل بقية النخيل بالمحافظة بحوالي عشرين يومًا، ويطلق عليها كذلك تسمية: نخلة "الأمير"؛ لسرعة إنتاجها.

