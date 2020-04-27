"آل فهيد": الاقتصاد العالمي سيسجل انكماشًا في 2020 هو الأسوأ منذ الكساد العظيم

توقع تراجع قطاعي السياحة والسفر عربيًا وتلاشي 4 ملايين فرصة عمل

كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد عن مدى تأثير أزمة وباء كورونا على الاقتصاد العربي والعالمي نتيجة لإجراءات الإغلاق الشامل التي اتخذتها مختلف الدول حول العالم للحدّ من تفشي الفيروس.

وأشار آل فهيد إلى أن فريق إدارة الأزمات السياحية أصدر تقريرًا شاملاً مؤخرًا حول انتشار الفيروس ومدى تأثيره على قطاعى السياحة والسفر عربيًا ودوليًا والذى تناول به حزمات التحفيز غير المسبوقة التي أقرتها بعض الدول لدعم الشركات والأسواق المالية، والتي تعد إجراءات مهمّة للتعافي، إلا أن الغموض لايزال يلف حول المشهد الاقتصادي فيما يخص كيف ومتى سيخرج العالم من هذه الأزمة.

وقال إنه من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد العالمي انكماشاً بنسبة 3% في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019 وهو أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم.

وتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيًا جزئيًا في العام 2021 لينمو بنسبة 5.8 بالمئة مقارنةً بالعام 2020 في حال انحسار الفيروس مع نهاية الربع الثاني من العام 2020، وفي حال كانت الإجراءات التحفيزية المتخذة حول العالم كافيةً للحد من إفلاس الشركات وفقدان الوظائف وتخفيف الضغوط المالية .

وعلى صعيد العالم العربي، يتفاقم تأثير الوباء في العديد من دول المنطقة بسبب العديد من القضايا أهمها انخفاض أسعار النفط وتفاقم أزمة الدين العام والنزاعات ببعض الدول غير المستقرة.

وأضاف آل فهيد وعلى الرغم من إقرار بعض رزم التحفيز لدعم الاقتصاد، فمن المتوقع أن تسجّل المنطقة العربية انكماشاً اقتصادياً بنسبة 2.7 بالمئة في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019. كما أنه من المتوقع أن تقوم بعض الدول بمنح إعفاءات ضريبية ورزمات قروض إضافية لتحفيز الاقتصاد من أجل الحدّ من تفاقم تأثير الأزمة.

وأكد أن وباء فيروس كورونا أثر بشكل كبير على قطاعي السياحة والسفر، والذي يعد من أهم القطاعات المنتجة في الاقتصاد العالمي والعربي، متوقعاً أن تنخفض نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي من 8.9 ترليون مسجلة في العام 2019 إلى 6.8 ترليون دولار أمريكي في العام 2020 (انخفاض بحوالي 2.1 ترليون دولارأميركي)، مما يهدد خسارة حوالي 75 مليون وظيفة .

وعلى صعيد العالم العربي، من المتوقع أن تتراجع نسبة مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد العربي بحوالي 126 مليار دولار أميركي مما يهدد خسارة حوالي 4 ملايين فرصة عمل في القطاع في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019.

وبخصوص الطيران أوضح أن القطاع عالميًا يواجه أزمة لم يشهد مثيلاً لها في تاريخه الممتد على أكثر من مئة عام.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على السفر بحوالي 48 بالمئة في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019 وخسارة حوالي 25 مليون وظيفة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتكبد القطاع خسائر مادية قد تصل إلى 314 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة مشيراً إلى أن فترة تعافي قطاع الطيران من هذه الأزمة قد تمتد ما بين ست إلى ثمان سنوات ليصل عدد المسافرين إلى ما كان عليه في العام 2019 بسبب عدة عوامل، أبرزها تراجع ثقة المستهلك والأزمة الاقتصادية التي سوف تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك .

وتابع، من المتوقع أن يتراجع الطلب على السفر في العالم العربي بنسبة 47% لعام 2020 مقارنةً بالعام 2019 مما يهدد حوالي 2 مليون وظيفة في القطاع إضافة إلى توقع أن يتكبد القطاع خسارة قد تبلغ 28 مليار دولار أميركي في نفس الفترة مما يؤثر سلباً على مساهمة القطاع في الاقتصاد العربي .