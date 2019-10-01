دراسة: زيادة تناول اللحوم قد تؤدي إلى الموت المبكر .. هذه هي البدائل

قالت: الخطر الأكبر يتعلق بمَن زادوا من استهلاك اللحوم المصنّعة

نصحت دراسة حديثة لجامعة هارفارد، بالابتعاد -قدر الإمكان- عن تناول اللحوم الحمراء؛ لخطورتها على الصحة، من أجل عمر أطول.

وخَلُصَتْ الدراسة المنشورة في مجلة "بي إم جي" البريطانية الطبية الأسبوعية، إلى أن عادات تناول اللحوم يمكن أن تؤدي إلى خطر الموت المبكر.

وأفادت الدراسة -وفق ما نشرته "سكاي نيوز عربية"- بأن زيادة استهلاك هذه اللحوم بمعدل نصف حصة يومياً تزيد خطر الموت في سن مبكرة بنسبة 10 في المئة.

ووجدت أن استبدال اللحوم بمصادر بروتين أخرى، مثل: الدواجن والأسماك والمكسرات والبقوليات والخضراوات، قد يساعد الإنسان على العيش فترة أطول، وتجنب خطر الوفاة المبكرة.

وربطت الدراسة بين زيادة استهلاك اللحوم الحمراء وخطر الوفاة؛ لافتة إلى أن الخطر الأكبر يتعلق بمَن زادوا من استهلاك اللحوم الحمراء المصنّعة.

وأشارت إلى أن القليل من اللحوم الحمراء والاعتماد أكثر على مصادر البروتين الأخرى يرتبطان بانخفاض خطر الوفاة على مدى 8 سنوات.

كما لفتت إلى أهمية التفاؤل من أجل عمر طويل، فالتفاؤل لا يحمي القلب فقط، إذ كشفت دراسات سابقة وجود صلة مباشرة بينه وبين الحصول على جسد صحي، إذ يكوّن نظام مناعة أقوى، ووظائف رئة أفضل.