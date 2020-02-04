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الأفلاج.. "بلدي البديع" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش التوسع في سفلتة الهجر

عقد المجلس البلدي بالبديع في محافظة الأفلاج، اليوم، اجتماعه الثاني لمناقشة التوسع في سفلتة الهجر التابعة لمركز البديع .

وتضمنت محاور الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي بالبديع، ناهض آل عمار، وحضره أعضاء المجلس، مناقشة "الميزانية المعتمدة لهذا العام، وضرورة زيادة ميزانية السفلتة لتخدم أكبر شريحة ممكنة، وإدراج هجرة آل منيخر بالأبرق بالعجلية في مشروع السفلتة، والاتفاق على تنفيذ مبنى البلدية الجديد ليكون واجهة حضارية واقتصادية في المنطقة.

المجلس البلدي بالبديع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الأفلاج.. "بلدي البديع" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش التوسع في سفلتة الهجر
سبق

عقد المجلس البلدي بالبديع في محافظة الأفلاج، اليوم، اجتماعه الثاني لمناقشة التوسع في سفلتة الهجر التابعة لمركز البديع .

وتضمنت محاور الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي بالبديع، ناهض آل عمار، وحضره أعضاء المجلس، مناقشة "الميزانية المعتمدة لهذا العام، وضرورة زيادة ميزانية السفلتة لتخدم أكبر شريحة ممكنة، وإدراج هجرة آل منيخر بالأبرق بالعجلية في مشروع السفلتة، والاتفاق على تنفيذ مبنى البلدية الجديد ليكون واجهة حضارية واقتصادية في المنطقة.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
04:19 PM

الأفلاج.. "بلدي البديع" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش التوسع في سفلتة الهجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقد المجلس البلدي بالبديع في محافظة الأفلاج، اليوم، اجتماعه الثاني لمناقشة التوسع في سفلتة الهجر التابعة لمركز البديع .

وتضمنت محاور الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي بالبديع، ناهض آل عمار، وحضره أعضاء المجلس، مناقشة "الميزانية المعتمدة لهذا العام، وضرورة زيادة ميزانية السفلتة لتخدم أكبر شريحة ممكنة، وإدراج هجرة آل منيخر بالأبرق بالعجلية في مشروع السفلتة، والاتفاق على تنفيذ مبنى البلدية الجديد ليكون واجهة حضارية واقتصادية في المنطقة.

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