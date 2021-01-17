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شاهد.. أمير الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بمركز لقاحات الفيروس المستجد في أرض المعارض في الظهران

تلقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران.

وكان الأمير سعود بن نايف قد تلقى الجرعة الأولى قبل ٢١ يوماً.

الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

تلقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران.

وكان الأمير سعود بن نايف قد تلقى الجرعة الأولى قبل ٢١ يوماً.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
10:35 AM

شاهد.. أمير الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بمركز لقاحات الفيروس المستجد في أرض المعارض في الظهران

A A A
حامد العلي - الدمام
0
2,420

تلقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران.

وكان الأمير سعود بن نايف قد تلقى الجرعة الأولى قبل ٢١ يوماً.

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