شاهد.. أمير الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران.
وكان الأمير سعود بن نايف قد تلقى الجرعة الأولى قبل ٢١ يوماً.
تلقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران.
وكان الأمير سعود بن نايف قد تلقى الجرعة الأولى قبل ٢١ يوماً.الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
تلقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران.
وكان الأمير سعود بن نايف قد تلقى الجرعة الأولى قبل ٢١ يوماً.
تلقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران.
وكان الأمير سعود بن نايف قد تلقى الجرعة الأولى قبل ٢١ يوماً.