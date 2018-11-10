تعليق الدراسة في "طبرجل" غدًا الأحد.. بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول

وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.
وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.
وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.
وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.
وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.
وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.
وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.
وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.