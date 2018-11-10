وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

‏وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

تعليق الدراسة في "طبرجل" غدًا الأحد.. بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول مهنا التميمي سبق 2018-11-10 ‏وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول. وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440 10:54 PM

تعليق الدراسة في "طبرجل" غدًا الأحد.. بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول "تعليم الجوف": القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس





A A A





28 مشاركة

‏وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.