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تعليق الدراسة في "طبرجل" غدًا الأحد.. بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول

"تعليم الجوف": القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس

‏وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

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تعليق الدراسة في "طبرجل" غدًا الأحد.. بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول
سبق

‏وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:54 PM

تعليق الدراسة في "طبرجل" غدًا الأحد.. بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول

"تعليم الجوف": القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس

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مهنا التميمي - الجوف
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4,326

‏وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

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