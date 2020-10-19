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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة "9" لمزارعي القمح المحلي

لمن قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم وقاموا بإقفال حساباتهم

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 13.478.189.23 ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لـ44 مزارعًا، وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ 400.093.093.11 ريالًا لـ1.437 مزارعًا بكمية 344.045 طنًّا، كما سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 19/ 8/ 1441هـ؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة خمس سنوات بكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويًّا.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة "9" لمزارعي القمح المحلي
سبق

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 13.478.189.23 ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لـ44 مزارعًا، وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ 400.093.093.11 ريالًا لـ1.437 مزارعًا بكمية 344.045 طنًّا، كما سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 19/ 8/ 1441هـ؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة خمس سنوات بكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويًّا.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:44 PM

"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة "9" لمزارعي القمح المحلي

لمن قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم وقاموا بإقفال حساباتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 13.478.189.23 ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لـ44 مزارعًا، وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ 400.093.093.11 ريالًا لـ1.437 مزارعًا بكمية 344.045 طنًّا، كما سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 19/ 8/ 1441هـ؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة خمس سنوات بكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويًّا.

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