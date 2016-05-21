منسوبو "إحالتي" يطالبون بتأجيل حسم راتب أودع لهم بالخطأ

ناشدوا "الصحة" عدم البدء بتحصيله إلا بعد عيد الفطر

طالب أكثر من 100 موظف في "برنامج إحالتي" بوزارة الصحة مسؤولي الوزارة؛ بتأجيل موعد حسم راتب إضافي أودع لهم بالخطأ في شهر أكتوبر من العام الميلادي الماضي.

وتلقى عدد من الموظفين رسالة من الإدارة المعنية في وزارة الصحة أمس الأحد مفادها: إشارة إلى رواتب شهر أكتوبر عام 2018 والتي صرفت بالزيادة لمنسوبي برنامج إحالتي، نفيدكم أنه وحسب التوجيهات سيتم الحسم ابتداءً من شهر مايو الحالي ولمدة أربعة أشهر حتى يتم استيفاء المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وقال الموظفون في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": في شهر أكتوبر لعام ٢٠١٨ تم إيداع راتب إضافي لنا، وتم التواصل مع الإدارة المعنية من قِبلنا وتمت إفادتنا حينها بأن ما حصل من إيداع لراتب إضافي خطأ ولا يوجد طريقة لتصحيحه في ذلك الوقت، ويعتبر قرضاً حسناً وسيتم التسوية بعد التقاعد.

وأضافوا: فوجئنا أمس، وبعد كل هذه الأشهر، برسائل بريد إلكتروني من قبل الإدارة المالية بالمركز مفادها أنه سيتم الحسم على مدى أربعة أشهر ابتداءً من هذا الشهر لأكثر من 100 موظف يعملون في برنامج "إحالتي".

وطالب المتضررون؛ بإمهالهم إلى ما بعد عيد الفطر المبارك تقديراً لظروفهم ومستلزماتهم الأسرية.