النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منسوبو "إحالتي" يطالبون بتأجيل حسم راتب أودع لهم بالخطأ

ناشدوا "الصحة" عدم البدء بتحصيله إلا بعد عيد الفطر

طالب أكثر من 100 موظف في "برنامج إحالتي" بوزارة الصحة مسؤولي الوزارة؛ بتأجيل موعد حسم راتب إضافي أودع لهم بالخطأ في شهر أكتوبر من العام الميلادي الماضي.

وتلقى عدد من الموظفين رسالة من الإدارة المعنية في وزارة الصحة أمس الأحد مفادها: إشارة إلى رواتب شهر أكتوبر عام 2018 والتي صرفت بالزيادة لمنسوبي برنامج إحالتي، نفيدكم أنه وحسب التوجيهات سيتم الحسم ابتداءً من شهر مايو الحالي ولمدة أربعة أشهر حتى يتم استيفاء المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وقال الموظفون في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": في شهر أكتوبر لعام ٢٠١٨ تم إيداع راتب إضافي لنا، وتم التواصل مع الإدارة المعنية من قِبلنا وتمت إفادتنا حينها بأن ما حصل من إيداع لراتب إضافي خطأ ولا يوجد طريقة لتصحيحه في ذلك الوقت، ويعتبر قرضاً حسناً وسيتم التسوية بعد التقاعد.

وأضافوا: فوجئنا أمس، وبعد كل هذه الأشهر، برسائل بريد إلكتروني من قبل الإدارة المالية بالمركز مفادها أنه سيتم الحسم على مدى أربعة أشهر ابتداءً من هذا الشهر لأكثر من 100 موظف يعملون في برنامج "إحالتي".

وطالب المتضررون؛ بإمهالهم إلى ما بعد عيد الفطر المبارك تقديراً لظروفهم ومستلزماتهم الأسرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منسوبو "إحالتي" يطالبون بتأجيل حسم راتب أودع لهم بالخطأ
سبق

طالب أكثر من 100 موظف في "برنامج إحالتي" بوزارة الصحة مسؤولي الوزارة؛ بتأجيل موعد حسم راتب إضافي أودع لهم بالخطأ في شهر أكتوبر من العام الميلادي الماضي.

وتلقى عدد من الموظفين رسالة من الإدارة المعنية في وزارة الصحة أمس الأحد مفادها: إشارة إلى رواتب شهر أكتوبر عام 2018 والتي صرفت بالزيادة لمنسوبي برنامج إحالتي، نفيدكم أنه وحسب التوجيهات سيتم الحسم ابتداءً من شهر مايو الحالي ولمدة أربعة أشهر حتى يتم استيفاء المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وقال الموظفون في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": في شهر أكتوبر لعام ٢٠١٨ تم إيداع راتب إضافي لنا، وتم التواصل مع الإدارة المعنية من قِبلنا وتمت إفادتنا حينها بأن ما حصل من إيداع لراتب إضافي خطأ ولا يوجد طريقة لتصحيحه في ذلك الوقت، ويعتبر قرضاً حسناً وسيتم التسوية بعد التقاعد.

وأضافوا: فوجئنا أمس، وبعد كل هذه الأشهر، برسائل بريد إلكتروني من قبل الإدارة المالية بالمركز مفادها أنه سيتم الحسم على مدى أربعة أشهر ابتداءً من هذا الشهر لأكثر من 100 موظف يعملون في برنامج "إحالتي".

وطالب المتضررون؛ بإمهالهم إلى ما بعد عيد الفطر المبارك تقديراً لظروفهم ومستلزماتهم الأسرية.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
03:07 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:00 PM

منسوبو "إحالتي" يطالبون بتأجيل حسم راتب أودع لهم بالخطأ

ناشدوا "الصحة" عدم البدء بتحصيله إلا بعد عيد الفطر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
11
8,215

طالب أكثر من 100 موظف في "برنامج إحالتي" بوزارة الصحة مسؤولي الوزارة؛ بتأجيل موعد حسم راتب إضافي أودع لهم بالخطأ في شهر أكتوبر من العام الميلادي الماضي.

وتلقى عدد من الموظفين رسالة من الإدارة المعنية في وزارة الصحة أمس الأحد مفادها: إشارة إلى رواتب شهر أكتوبر عام 2018 والتي صرفت بالزيادة لمنسوبي برنامج إحالتي، نفيدكم أنه وحسب التوجيهات سيتم الحسم ابتداءً من شهر مايو الحالي ولمدة أربعة أشهر حتى يتم استيفاء المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وقال الموظفون في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": في شهر أكتوبر لعام ٢٠١٨ تم إيداع راتب إضافي لنا، وتم التواصل مع الإدارة المعنية من قِبلنا وتمت إفادتنا حينها بأن ما حصل من إيداع لراتب إضافي خطأ ولا يوجد طريقة لتصحيحه في ذلك الوقت، ويعتبر قرضاً حسناً وسيتم التسوية بعد التقاعد.

وأضافوا: فوجئنا أمس، وبعد كل هذه الأشهر، برسائل بريد إلكتروني من قبل الإدارة المالية بالمركز مفادها أنه سيتم الحسم على مدى أربعة أشهر ابتداءً من هذا الشهر لأكثر من 100 موظف يعملون في برنامج "إحالتي".

وطالب المتضررون؛ بإمهالهم إلى ما بعد عيد الفطر المبارك تقديراً لظروفهم ومستلزماتهم الأسرية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة