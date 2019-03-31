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"الفالح" يفتتح مهرجان "تراث الشعوب" بجامعة المؤسس

نيابة عن الأمير بدر بن سلطان وبمشاركة 24 دولة

افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، نيابة عن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة؛ فعاليات مهرجان "تراث الشعوب الثاني" الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وبحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وسط مشاركة 24 دولة، اليوم الأحد، ويستمر لمدة يومين، في القرية الرياضية.

حضر حفل الافتتاح عدد من ممثلي القنصليات والسفارات للدول المشاركة؛ حيث حرصوا على دعم طلابهم وإبراز بلدانهم من خلال ما تحتويه المعارض المشاركة، وبدأ الحفل بجولة في أجنحة المهرجان التي شارك فيها كلٌّ من دول مصر، واليمن، وتركيا، ونيجيريا، وبنجلاديش، وأفغانستان، والصين، وتوغو، وغانا، والكونقو، وفلسطين، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، والفلبين، والصومال، وبنين، وبوركينافاسو، وكوسوفو، وبوروندي، وجامبيا، قيرغيزستان، وتنزانيا، وطاجكستان. واحتوت الأجنحة على مجموعة من العروض والفنون، والحرف اليدوية، والتقاليد التراثية والأزياء والأطعمة والصور الفوتوغرافية عن المعالم السياحية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي؛ حيث أُلقيت من خلاله كلمة لطلاب المنح الدراسية قدموا من خلالها الشكر لمنظّمي المهرجان وإتاحتهم الفرصة لتعريف بثقافة بلدانهم، وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني في الكلمة التي ألقاها في الحفل على أهمية مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة؛ حيث يعد المهرجان فرصة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم؛ حيث يرسم من خلاله طلابنا من المنح الدراسية أجمل الصور ويقدمون موروثهم الشعبي والسياحي والتاريخي، ويبهرون الزائرين من منسوبي وطلاب الجامعة ومن فئات المجتمع التي نتشرّف بحضورها ومشاركتنا هذه التظاهرة الثقافية العالمية.

وقدم طلاب كلٍّ من دولة الصين واليمن وباكستان وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا ونيجيريا، عروضًا فلكلورية شعبية نالت استحسان الحضور.

وبين مدير الجامعة في كلمته أن المهرجانات الطلابية هي بوتقة تنصهر فيها جهود الجامعة في إيجاد بيئة جامعية صحية علميًا وثقافيًا وأخلاقيًا، من خلال تحقيق أفضل الخدمات والبرامج والمبادرات الثقافية والعلمية والاجتماعية للطلاب غير السعوديين؛ مما يساهم في تعزيز موقف الجامعة علميًا وتحسن مركزها في مجال تصنيف الجامعات العالمي، ويبرز كذلك جهود المملكة في خدمة طلاب المنح وتعزز من الولاء لبلاد الحرمين الشريفين.

وتقدم بالشكر الجزيل للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على رعايته الكريمة للمهرجان، الذي يمكن الطلاب من إبراز تراثهم وثقافاتهم المتعددة والتعريف ببلدانهم سياحياً وتاريخياً؛ إذ يساهم وبشكل كبير في تعزيز العلاقات فيما بين الطلاب، ويعد جزءاً من الفعاليات والبرامج التي تقدمها الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب لأبنائنا الطلاب من الجنسيات المختلفة.

وخصصت اللجنة المنظمة فترتين للزوار من داخل وخارج الجامعة؛ صباحية ومسائية؛ الفترة الأولى من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا، والفترة الثانية للعوائل من 4 عصرًا إلى 9 مساءً.


ويشهد المهرجان تنظيم مسابقات متنوعة؛ وهي: مسابقة أجمل سلفي، ومسابقة أجمل سناب، ومسابقة الجناح المميز، ومسابقة أفضل فلكلور، ومسابقة أجمل خط يدوي، بالإضافة إلى توزيع العديد من الجوائز والهدايا للحضور.

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"الفالح" يفتتح مهرجان "تراث الشعوب" بجامعة المؤسس
سبق

افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، نيابة عن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة؛ فعاليات مهرجان "تراث الشعوب الثاني" الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وبحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وسط مشاركة 24 دولة، اليوم الأحد، ويستمر لمدة يومين، في القرية الرياضية.

حضر حفل الافتتاح عدد من ممثلي القنصليات والسفارات للدول المشاركة؛ حيث حرصوا على دعم طلابهم وإبراز بلدانهم من خلال ما تحتويه المعارض المشاركة، وبدأ الحفل بجولة في أجنحة المهرجان التي شارك فيها كلٌّ من دول مصر، واليمن، وتركيا، ونيجيريا، وبنجلاديش، وأفغانستان، والصين، وتوغو، وغانا، والكونقو، وفلسطين، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، والفلبين، والصومال، وبنين، وبوركينافاسو، وكوسوفو، وبوروندي، وجامبيا، قيرغيزستان، وتنزانيا، وطاجكستان. واحتوت الأجنحة على مجموعة من العروض والفنون، والحرف اليدوية، والتقاليد التراثية والأزياء والأطعمة والصور الفوتوغرافية عن المعالم السياحية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي؛ حيث أُلقيت من خلاله كلمة لطلاب المنح الدراسية قدموا من خلالها الشكر لمنظّمي المهرجان وإتاحتهم الفرصة لتعريف بثقافة بلدانهم، وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني في الكلمة التي ألقاها في الحفل على أهمية مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة؛ حيث يعد المهرجان فرصة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم؛ حيث يرسم من خلاله طلابنا من المنح الدراسية أجمل الصور ويقدمون موروثهم الشعبي والسياحي والتاريخي، ويبهرون الزائرين من منسوبي وطلاب الجامعة ومن فئات المجتمع التي نتشرّف بحضورها ومشاركتنا هذه التظاهرة الثقافية العالمية.

وقدم طلاب كلٍّ من دولة الصين واليمن وباكستان وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا ونيجيريا، عروضًا فلكلورية شعبية نالت استحسان الحضور.

وبين مدير الجامعة في كلمته أن المهرجانات الطلابية هي بوتقة تنصهر فيها جهود الجامعة في إيجاد بيئة جامعية صحية علميًا وثقافيًا وأخلاقيًا، من خلال تحقيق أفضل الخدمات والبرامج والمبادرات الثقافية والعلمية والاجتماعية للطلاب غير السعوديين؛ مما يساهم في تعزيز موقف الجامعة علميًا وتحسن مركزها في مجال تصنيف الجامعات العالمي، ويبرز كذلك جهود المملكة في خدمة طلاب المنح وتعزز من الولاء لبلاد الحرمين الشريفين.

وتقدم بالشكر الجزيل للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على رعايته الكريمة للمهرجان، الذي يمكن الطلاب من إبراز تراثهم وثقافاتهم المتعددة والتعريف ببلدانهم سياحياً وتاريخياً؛ إذ يساهم وبشكل كبير في تعزيز العلاقات فيما بين الطلاب، ويعد جزءاً من الفعاليات والبرامج التي تقدمها الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب لأبنائنا الطلاب من الجنسيات المختلفة.

وخصصت اللجنة المنظمة فترتين للزوار من داخل وخارج الجامعة؛ صباحية ومسائية؛ الفترة الأولى من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا، والفترة الثانية للعوائل من 4 عصرًا إلى 9 مساءً.


ويشهد المهرجان تنظيم مسابقات متنوعة؛ وهي: مسابقة أجمل سلفي، ومسابقة أجمل سناب، ومسابقة الجناح المميز، ومسابقة أفضل فلكلور، ومسابقة أجمل خط يدوي، بالإضافة إلى توزيع العديد من الجوائز والهدايا للحضور.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:21 PM

"الفالح" يفتتح مهرجان "تراث الشعوب" بجامعة المؤسس

نيابة عن الأمير بدر بن سلطان وبمشاركة 24 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، نيابة عن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة؛ فعاليات مهرجان "تراث الشعوب الثاني" الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وبحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وسط مشاركة 24 دولة، اليوم الأحد، ويستمر لمدة يومين، في القرية الرياضية.

حضر حفل الافتتاح عدد من ممثلي القنصليات والسفارات للدول المشاركة؛ حيث حرصوا على دعم طلابهم وإبراز بلدانهم من خلال ما تحتويه المعارض المشاركة، وبدأ الحفل بجولة في أجنحة المهرجان التي شارك فيها كلٌّ من دول مصر، واليمن، وتركيا، ونيجيريا، وبنجلاديش، وأفغانستان، والصين، وتوغو، وغانا، والكونقو، وفلسطين، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، والفلبين، والصومال، وبنين، وبوركينافاسو، وكوسوفو، وبوروندي، وجامبيا، قيرغيزستان، وتنزانيا، وطاجكستان. واحتوت الأجنحة على مجموعة من العروض والفنون، والحرف اليدوية، والتقاليد التراثية والأزياء والأطعمة والصور الفوتوغرافية عن المعالم السياحية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي؛ حيث أُلقيت من خلاله كلمة لطلاب المنح الدراسية قدموا من خلالها الشكر لمنظّمي المهرجان وإتاحتهم الفرصة لتعريف بثقافة بلدانهم، وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني في الكلمة التي ألقاها في الحفل على أهمية مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة؛ حيث يعد المهرجان فرصة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم؛ حيث يرسم من خلاله طلابنا من المنح الدراسية أجمل الصور ويقدمون موروثهم الشعبي والسياحي والتاريخي، ويبهرون الزائرين من منسوبي وطلاب الجامعة ومن فئات المجتمع التي نتشرّف بحضورها ومشاركتنا هذه التظاهرة الثقافية العالمية.

وقدم طلاب كلٍّ من دولة الصين واليمن وباكستان وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا ونيجيريا، عروضًا فلكلورية شعبية نالت استحسان الحضور.

وبين مدير الجامعة في كلمته أن المهرجانات الطلابية هي بوتقة تنصهر فيها جهود الجامعة في إيجاد بيئة جامعية صحية علميًا وثقافيًا وأخلاقيًا، من خلال تحقيق أفضل الخدمات والبرامج والمبادرات الثقافية والعلمية والاجتماعية للطلاب غير السعوديين؛ مما يساهم في تعزيز موقف الجامعة علميًا وتحسن مركزها في مجال تصنيف الجامعات العالمي، ويبرز كذلك جهود المملكة في خدمة طلاب المنح وتعزز من الولاء لبلاد الحرمين الشريفين.

وتقدم بالشكر الجزيل للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على رعايته الكريمة للمهرجان، الذي يمكن الطلاب من إبراز تراثهم وثقافاتهم المتعددة والتعريف ببلدانهم سياحياً وتاريخياً؛ إذ يساهم وبشكل كبير في تعزيز العلاقات فيما بين الطلاب، ويعد جزءاً من الفعاليات والبرامج التي تقدمها الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب لأبنائنا الطلاب من الجنسيات المختلفة.

وخصصت اللجنة المنظمة فترتين للزوار من داخل وخارج الجامعة؛ صباحية ومسائية؛ الفترة الأولى من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا، والفترة الثانية للعوائل من 4 عصرًا إلى 9 مساءً.


ويشهد المهرجان تنظيم مسابقات متنوعة؛ وهي: مسابقة أجمل سلفي، ومسابقة أجمل سناب، ومسابقة الجناح المميز، ومسابقة أفضل فلكلور، ومسابقة أجمل خط يدوي، بالإضافة إلى توزيع العديد من الجوائز والهدايا للحضور.

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