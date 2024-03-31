قبل انطلاق ديربي الرياض .. إطلاق حزمة من الأنشطة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية

أنهت رابطة دوري المحترفين السعودي استعداداتها بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لإطلاق حزمة من الأنشطة والرسائل التوعوية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، التي ستتم إقامتها في لقاءات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحت شعار (أنا أحترم حقوق الملكية الفكرية).

إذ جهزت الهيئة بالتعاون مع الرابطة عبر فريق مشترك؛ العديد من الرسائل المرئية والنصية التي ستعرضها شاشات الملاعب التي ستقام عليها المواجهات، في حين ستشهد مواجهة النصر والهلال فعاليات متنوعة قبل المواجهة داخل وخارج ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، تتضمن أجنحة تفاعلية للجمهور الرياضي للتعريف بمجالات الملكية الفكرية.

وتهدف الهيئة بالتعاون مع الرابطة من هذه الفعاليات، إلى توعية المجتمع بحقوق الملكية الفكرية واحترامها، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأندية الرياضية؛ سعيًا من الهيئة والرابطة إلى حفظ تلك الحقوق، وتوعية الجمهور الرياضي بأهمية الحفاظ عليها وتنميتها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة مداخيلها التجارية ويرفع من مستوى إيراداتها المالية.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد أبرمت اتفاقية مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر الماضي، لتفعيل تعاون مشترك ومستمر بين الرابطة والأندية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لها، باعتبار الرابطة المسؤولَ التسويقي والتنظيمي للدوري السعودي للمحترفين، فيما تعتبر الهيئة السعودية للملكية الفكرية الجهةَ المعنية بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها.

وكانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، قد أعلنت تخصيص اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام للمجال الرياضي، ليكون شعار العام الجاري (قوة الرياضة بالمشاركة والإلهام والابتكار، وتوحيدنا جميعاً في دفع حدود الإنجاز الإنساني).