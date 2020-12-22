بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 17874 مخالفة، وذلك للفترة من 28/ 4/ 1442هـ إلى 4/ 5/1442هـ. وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia@، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5251) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3129)، ثم القصيم بـ(2465)، فالجوف بـ(1729)، والمدينة المنورة بـ(1487)، والمنطقة الشرقية بـ(1361)، والحدود الشمالية بـ(561)، وتبوك(525)، وحائل(518) وعسير (365)، وجازان (201)، ثم نجران بـ(178) فالباحة (104). وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

الداخلية: 17874 مخالفة لإجراءات "كورونا" خلال أسبوع في المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-22 بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 17874 مخالفة، وذلك للفترة من 28/ 4/ 1442هـ إلى 4/ 5/1442هـ.



وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia@، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5251) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3129)، ثم القصيم بـ(2465)، فالجوف بـ(1729)، والمدينة المنورة بـ(1487)، والمنطقة الشرقية بـ(1361)، والحدود الشمالية بـ(561)، وتبوك(525)، وحائل(518) وعسير (365)، وجازان (201)، ثم نجران بـ(178) فالباحة (104).



وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442 02:21 PM

الداخلية: 17874 مخالفة لإجراءات "كورونا" خلال أسبوع في المملكة الرياض في المقدمة بـ5251 تليها مكة بـ3129 ثم القصيم بـ2465





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بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 17874 مخالفة، وذلك للفترة من 28/ 4/ 1442هـ إلى 4/ 5/1442هـ.



وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia@، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5251) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3129)، ثم القصيم بـ(2465)، فالجوف بـ(1729)، والمدينة المنورة بـ(1487)، والمنطقة الشرقية بـ(1361)، والحدود الشمالية بـ(561)، وتبوك(525)، وحائل(518) وعسير (365)، وجازان (201)، ثم نجران بـ(178) فالباحة (104).



وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.