النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية

الداخلية: 17874 مخالفة لإجراءات "كورونا" خلال أسبوع في المملكة

الرياض في المقدمة بـ5251 تليها مكة بـ3129 ثم القصيم بـ2465

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 17874 مخالفة، وذلك للفترة من 28/ 4/ 1442هـ إلى 4/ 5/1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia@، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5251) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3129)، ثم القصيم بـ(2465)، فالجوف بـ(1729)، والمدينة المنورة بـ(1487)، والمنطقة الشرقية بـ(1361)، والحدود الشمالية بـ(561)، وتبوك(525)، وحائل(518) وعسير (365)، وجازان (201)، ثم نجران بـ(178) فالباحة (104).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الداخلية: 17874 مخالفة لإجراءات "كورونا" خلال أسبوع في المملكة
سبق

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 17874 مخالفة، وذلك للفترة من 28/ 4/ 1442هـ إلى 4/ 5/1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia@، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5251) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3129)، ثم القصيم بـ(2465)، فالجوف بـ(1729)، والمدينة المنورة بـ(1487)، والمنطقة الشرقية بـ(1361)، والحدود الشمالية بـ(561)، وتبوك(525)، وحائل(518) وعسير (365)، وجازان (201)، ثم نجران بـ(178) فالباحة (104).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
02:21 PM

الداخلية: 17874 مخالفة لإجراءات "كورونا" خلال أسبوع في المملكة

الرياض في المقدمة بـ5251 تليها مكة بـ3129 ثم القصيم بـ2465

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,813

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 17874 مخالفة، وذلك للفترة من 28/ 4/ 1442هـ إلى 4/ 5/1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia@، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5251) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3129)، ثم القصيم بـ(2465)، فالجوف بـ(1729)، والمدينة المنورة بـ(1487)، والمنطقة الشرقية بـ(1361)، والحدود الشمالية بـ(561)، وتبوك(525)، وحائل(518) وعسير (365)، وجازان (201)، ثم نجران بـ(178) فالباحة (104).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,770
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,823
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة