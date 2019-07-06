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إدارة الاتحاد: اختيارات الأجانب تمت بموافقة المدرب.. ونثق بقدراته

أكدت إدارة نادي الاتحاد في بيان لها أن تعاقد مجلس إدارة النادي مع اللاعبين المحترفين يأتي بالتشاور مع مدرب الفريق لويس سييرا.

وأكدت إدارة النادي أن مجلس الإدارة اتخذ منذ أشهر قرارًا بالإجماع بترك مجال اختيارات لاعبي الفريق للمدرب التشيلي لويس سييرا.

وأوضحت إدارة النادي في البيان أن اختيار اللاعبين الأجانب جاء وفقًا لمصلحة الفريق دون النظر لاعتبارات أخرى، سواء المالية أو مدى شهرة اللاعب.

وجددت إدارة أنمار الحائلي ثقتها بمدرب الفريق لويس سييرا معلنة دعمها الكامل لكل قرارات المدرب، بحسب ما جاء في البيان.

يُذكر أن إدارة الحائلي تعرضت لضغوطات جماهيرية واسعة بعد إعلان تعاقدها مع محترفين، لامسوا سقف الثلاثين عامًا، في الوقت الذي تؤكد فيه تلك الجماهير صعوبة منافسة الفريق على بطولات الموسم بلاعبين كبار في السن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الاتحاد: اختيارات الأجانب تمت بموافقة المدرب.. ونثق بقدراته
سبق

أكدت إدارة نادي الاتحاد في بيان لها أن تعاقد مجلس إدارة النادي مع اللاعبين المحترفين يأتي بالتشاور مع مدرب الفريق لويس سييرا.

وأكدت إدارة النادي أن مجلس الإدارة اتخذ منذ أشهر قرارًا بالإجماع بترك مجال اختيارات لاعبي الفريق للمدرب التشيلي لويس سييرا.

وأوضحت إدارة النادي في البيان أن اختيار اللاعبين الأجانب جاء وفقًا لمصلحة الفريق دون النظر لاعتبارات أخرى، سواء المالية أو مدى شهرة اللاعب.

وجددت إدارة أنمار الحائلي ثقتها بمدرب الفريق لويس سييرا معلنة دعمها الكامل لكل قرارات المدرب، بحسب ما جاء في البيان.

يُذكر أن إدارة الحائلي تعرضت لضغوطات جماهيرية واسعة بعد إعلان تعاقدها مع محترفين، لامسوا سقف الثلاثين عامًا، في الوقت الذي تؤكد فيه تلك الجماهير صعوبة منافسة الفريق على بطولات الموسم بلاعبين كبار في السن.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
08:54 PM

إدارة الاتحاد: اختيارات الأجانب تمت بموافقة المدرب.. ونثق بقدراته

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
2
1,447

أكدت إدارة نادي الاتحاد في بيان لها أن تعاقد مجلس إدارة النادي مع اللاعبين المحترفين يأتي بالتشاور مع مدرب الفريق لويس سييرا.

وأكدت إدارة النادي أن مجلس الإدارة اتخذ منذ أشهر قرارًا بالإجماع بترك مجال اختيارات لاعبي الفريق للمدرب التشيلي لويس سييرا.

وأوضحت إدارة النادي في البيان أن اختيار اللاعبين الأجانب جاء وفقًا لمصلحة الفريق دون النظر لاعتبارات أخرى، سواء المالية أو مدى شهرة اللاعب.

وجددت إدارة أنمار الحائلي ثقتها بمدرب الفريق لويس سييرا معلنة دعمها الكامل لكل قرارات المدرب، بحسب ما جاء في البيان.

يُذكر أن إدارة الحائلي تعرضت لضغوطات جماهيرية واسعة بعد إعلان تعاقدها مع محترفين، لامسوا سقف الثلاثين عامًا، في الوقت الذي تؤكد فيه تلك الجماهير صعوبة منافسة الفريق على بطولات الموسم بلاعبين كبار في السن.

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