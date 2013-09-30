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برئاسة السعودية.. "العشرين" وصندوق النقد يناقشان "تعزيز إتاحة الفرص بالدول العربية"

يُعقد افتراضيًّا بحضور وزراء المالية.. ويبحث تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي (IMF) اجتماعًا افتراضيًّا رفيع المستوى غدًا الأربعاء حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية" لمواصلة الحوار حول تعزيز إتاحة الفرص، خاصة لتحقيق تعافٍ قوي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، يرأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريساتينا جورجيفا. ويضم هذا الحدث وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إضافة إلى عدد من المختصين البارزين؛ إذ أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر على الفئات الأضعف؛ وهو ما أكد ضرورة تعزيز إتاحة الفرص للجميع، بما في ذلك المنطقة العربية.

يُذكر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين قاموا في يوليو 2020م بالإقرار على "قائمة خيارات السياسات لتعزيز إتاحة الفرص للجميع". وتقدم هذه القائمة -إلى جانب الوثيقة التعريفية عن الموضوع التي أصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل مجموعة العشرين- خيارات لسياسات، من شأنها تعزيز الاستجابة الفورية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ودفع الاقتصادات نحو تعافٍ متين وشامل. كما سيعزز الاجتماع جهود مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في تحقيق التنمية الشمولية للمنطقة.

وتبث الجلسة الأولى التي تشمل الكلمة الافتتاحية لوزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريساتينا جورجيفا، بشكل مباشر على الرابط الآتي: https://youtu.be/5EiHHU3rKUg، فيما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة السعودية.. "العشرين" وصندوق النقد يناقشان "تعزيز إتاحة الفرص بالدول العربية"
سبق

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي (IMF) اجتماعًا افتراضيًّا رفيع المستوى غدًا الأربعاء حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية" لمواصلة الحوار حول تعزيز إتاحة الفرص، خاصة لتحقيق تعافٍ قوي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، يرأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريساتينا جورجيفا. ويضم هذا الحدث وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إضافة إلى عدد من المختصين البارزين؛ إذ أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر على الفئات الأضعف؛ وهو ما أكد ضرورة تعزيز إتاحة الفرص للجميع، بما في ذلك المنطقة العربية.

يُذكر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين قاموا في يوليو 2020م بالإقرار على "قائمة خيارات السياسات لتعزيز إتاحة الفرص للجميع". وتقدم هذه القائمة -إلى جانب الوثيقة التعريفية عن الموضوع التي أصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل مجموعة العشرين- خيارات لسياسات، من شأنها تعزيز الاستجابة الفورية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ودفع الاقتصادات نحو تعافٍ متين وشامل. كما سيعزز الاجتماع جهود مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في تحقيق التنمية الشمولية للمنطقة.

وتبث الجلسة الأولى التي تشمل الكلمة الافتتاحية لوزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريساتينا جورجيفا، بشكل مباشر على الرابط الآتي: https://youtu.be/5EiHHU3rKUg، فيما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
12:02 AM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
02:00 AM

برئاسة السعودية.. "العشرين" وصندوق النقد يناقشان "تعزيز إتاحة الفرص بالدول العربية"

يُعقد افتراضيًّا بحضور وزراء المالية.. ويبحث تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي (IMF) اجتماعًا افتراضيًّا رفيع المستوى غدًا الأربعاء حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية" لمواصلة الحوار حول تعزيز إتاحة الفرص، خاصة لتحقيق تعافٍ قوي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، يرأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريساتينا جورجيفا. ويضم هذا الحدث وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إضافة إلى عدد من المختصين البارزين؛ إذ أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر على الفئات الأضعف؛ وهو ما أكد ضرورة تعزيز إتاحة الفرص للجميع، بما في ذلك المنطقة العربية.

يُذكر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين قاموا في يوليو 2020م بالإقرار على "قائمة خيارات السياسات لتعزيز إتاحة الفرص للجميع". وتقدم هذه القائمة -إلى جانب الوثيقة التعريفية عن الموضوع التي أصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل مجموعة العشرين- خيارات لسياسات، من شأنها تعزيز الاستجابة الفورية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ودفع الاقتصادات نحو تعافٍ متين وشامل. كما سيعزز الاجتماع جهود مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في تحقيق التنمية الشمولية للمنطقة.

وتبث الجلسة الأولى التي تشمل الكلمة الافتتاحية لوزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريساتينا جورجيفا، بشكل مباشر على الرابط الآتي: https://youtu.be/5EiHHU3rKUg، فيما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

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