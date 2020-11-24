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تحطم طائرة هليكوبتر "إسرائيلية" في منطقة النقب

إصابة شخصين بجروح خطيرة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، تحطّم طائرة هليكوبتر في منطقة صحراء النقب واشتعال النيران فيها.

وذكر أن طواقم الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، وفقاً لـ"سبوتنيك".

في السياق ذاته، أشارت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية، إلى إصابة "إسرائيليين" اثنين بجروح خطيرة بتحطم مروحية مدنية في منطقة النقب.

تحطّم طائرة هليكوبتر

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحطم طائرة هليكوبتر "إسرائيلية" في منطقة النقب
سبق

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، تحطّم طائرة هليكوبتر في منطقة صحراء النقب واشتعال النيران فيها.

وذكر أن طواقم الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، وفقاً لـ"سبوتنيك".

في السياق ذاته، أشارت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية، إلى إصابة "إسرائيليين" اثنين بجروح خطيرة بتحطم مروحية مدنية في منطقة النقب.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
03:06 PM

تحطم طائرة هليكوبتر "إسرائيلية" في منطقة النقب

إصابة شخصين بجروح خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، تحطّم طائرة هليكوبتر في منطقة صحراء النقب واشتعال النيران فيها.

وذكر أن طواقم الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، وفقاً لـ"سبوتنيك".

في السياق ذاته، أشارت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية، إلى إصابة "إسرائيليين" اثنين بجروح خطيرة بتحطم مروحية مدنية في منطقة النقب.

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