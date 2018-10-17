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"أمير المدينة" يوجِّه بتقديم العناية الطبية للمصابين في "حادث الهجرة"

أعرب عن تعازيه لذوي المتوفين داعيًا أن يمُنَّ الله على المصابين بالشفاء

وجَّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الأليم الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة، وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم. وأعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين -تغمدهم الله بواسع رحمته-، داعيًا المولى أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت حادث باص بطريق الهجرة، نتج منه 36 حالة وفاة في موقع الحادث، وبلغ عدد الإصابات 4 إصابات. وقد تم مباشرة فرقتَين إسعافيتَين، قامتا بنقل أربع حالات مصابة إلى مستشفى الحمنة لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجري علاجهم، كما تم نقل ٣ حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم، وتم تنويم حالة بمستشفى الحمنة.

باشرت الصحة في المدينة المنورة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات مساء أمس الأربعاء حادث تصادم باص على طريق الهجرة، وتم التوجيه برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

المدينة المنورة أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان طريق الهجرة

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"أمير المدينة" يوجِّه بتقديم العناية الطبية للمصابين في "حادث الهجرة"
سبق

وجَّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الأليم الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة، وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم. وأعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين -تغمدهم الله بواسع رحمته-، داعيًا المولى أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت حادث باص بطريق الهجرة، نتج منه 36 حالة وفاة في موقع الحادث، وبلغ عدد الإصابات 4 إصابات. وقد تم مباشرة فرقتَين إسعافيتَين، قامتا بنقل أربع حالات مصابة إلى مستشفى الحمنة لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجري علاجهم، كما تم نقل ٣ حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم، وتم تنويم حالة بمستشفى الحمنة.

باشرت الصحة في المدينة المنورة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات مساء أمس الأربعاء حادث تصادم باص على طريق الهجرة، وتم التوجيه برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:56 AM

"أمير المدينة" يوجِّه بتقديم العناية الطبية للمصابين في "حادث الهجرة"

أعرب عن تعازيه لذوي المتوفين داعيًا أن يمُنَّ الله على المصابين بالشفاء

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
3
3,388

وجَّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الأليم الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة، وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم. وأعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين -تغمدهم الله بواسع رحمته-، داعيًا المولى أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت حادث باص بطريق الهجرة، نتج منه 36 حالة وفاة في موقع الحادث، وبلغ عدد الإصابات 4 إصابات. وقد تم مباشرة فرقتَين إسعافيتَين، قامتا بنقل أربع حالات مصابة إلى مستشفى الحمنة لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجري علاجهم، كما تم نقل ٣ حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم، وتم تنويم حالة بمستشفى الحمنة.

باشرت الصحة في المدينة المنورة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات مساء أمس الأربعاء حادث تصادم باص على طريق الهجرة، وتم التوجيه برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

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