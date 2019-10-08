النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني مكة" محذراً من التقلبات: مستعدون للحالة الماطرة

دعا إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدّسة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدّسة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأوضح أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

الدفاع المدني حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد أمطار مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني مكة" محذراً من التقلبات: مستعدون للحالة الماطرة
سبق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدّسة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدّسة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأوضح أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
01:52 PM

"مدني مكة" محذراً من التقلبات: مستعدون للحالة الماطرة

دعا إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
2,568

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدّسة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدّسة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأوضح أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,751
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,588
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,648
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,328

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة