إيران.. 2346 إصابة و64 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7183 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 2346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 126949 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7183 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 2346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 126949 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7183 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 2346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 126949 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7183 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 2346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 126949 حالة.