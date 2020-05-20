إيران.. 2346 إصابة و64 وفاة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 126949 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7183 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 2346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 126949 حالة.