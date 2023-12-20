ترشيح المبتعث "السبيعي" في المجلس العلمي لجامعة "كانبرا" الأسترالية

بعد انتخابات بين طلاب الدراسات العليا

رشحت جامعة "كانبرا" الأسترالية التي تعتبر من ضمن أفضل 1٪؜ من الجامعات حول العالم، حسب تصنيف (THE) المبتعث السعودي ماجد السبيعي، ليصبح ضمن المجلس الأكاديمي في الجامعة.

ويتكون المجلس الأكاديمي من 27 عضوًا، منهم ممثل عن رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات في الجامعة، و٤ ممثلين عن الدكاترة (بروفيسور)، وممثل عن طلاب الدراسات العليا (ماجستير-دكتوراه)، وهذا هو المنصب الذي رشح له المبتعث السعودي.

وتم اختيار ماجد السبيعي، الطالب في تخصص تقنية وأمن المعلومات، لتمثيل الطلاب للسنة القادمة 2020 بعد شهادة تزكية من أعضاء المجلس الأكاديمي لسنة 2019، وبعد اجتياز الانتخابات المقامة بين جميع طلاب الدراسات العليا لاختيار ممثل لهم في المجلس.

وأكد "السبيعي" لـ"سبق" أن هذا الاختيار يعد شرفًا عظيمًا؛ لكونه ممثلاً للوطن، مشيراً إلى أن الطلبة المبتعثين السعوديين في أستراليا حريصون على التمثيل المشرف للمملكة، وأن ابتعاثهم بهدف العلم واكتساب الخبرة وتعزيز مدى ما تلقوه من مهارات علمية وعملية في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية والتطوعية أيضًا.