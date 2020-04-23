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"الغذاء والدواء": دراسة لتصحيح كلمة "شبيه" مع الشركات

بسبب صغرها وعدم وضوحها للمستهلك

أوضح مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشعل المطيري؛ أن كلمة "شبيه"، التي ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بإضافتها على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية حاليًّا؛ صغيرة جدًّا ولا تكاد تكون واضحة للمستهلك.

وأضاف المطيري، على هامش المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا: إنه يجري حاليًّا مناقشتها ودراستها مع الشركات لتصحيحها، وإن الهيئة قامت بحملات تفتيشية شملت 94 منشأة شملت أسواقًا ومستودعات، وضبطت 176 منتجًا مخالفًا.

وبيّن أن كلمة "شبيه" لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات، للمستهلك، ومعرفة المنتجات التي تحتوي على الدهون الطبيعية، وتلك التي يتم استبدالها بالزيوت النباتية.

الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": دراسة لتصحيح كلمة "شبيه" مع الشركات
سبق

أوضح مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشعل المطيري؛ أن كلمة "شبيه"، التي ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بإضافتها على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية حاليًّا؛ صغيرة جدًّا ولا تكاد تكون واضحة للمستهلك.

وأضاف المطيري، على هامش المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا: إنه يجري حاليًّا مناقشتها ودراستها مع الشركات لتصحيحها، وإن الهيئة قامت بحملات تفتيشية شملت 94 منشأة شملت أسواقًا ومستودعات، وضبطت 176 منتجًا مخالفًا.

وبيّن أن كلمة "شبيه" لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات، للمستهلك، ومعرفة المنتجات التي تحتوي على الدهون الطبيعية، وتلك التي يتم استبدالها بالزيوت النباتية.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:32 PM

"الغذاء والدواء": دراسة لتصحيح كلمة "شبيه" مع الشركات

بسبب صغرها وعدم وضوحها للمستهلك

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
6,855

أوضح مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشعل المطيري؛ أن كلمة "شبيه"، التي ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بإضافتها على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية حاليًّا؛ صغيرة جدًّا ولا تكاد تكون واضحة للمستهلك.

وأضاف المطيري، على هامش المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا: إنه يجري حاليًّا مناقشتها ودراستها مع الشركات لتصحيحها، وإن الهيئة قامت بحملات تفتيشية شملت 94 منشأة شملت أسواقًا ومستودعات، وضبطت 176 منتجًا مخالفًا.

وبيّن أن كلمة "شبيه" لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات، للمستهلك، ومعرفة المنتجات التي تحتوي على الدهون الطبيعية، وتلك التي يتم استبدالها بالزيوت النباتية.

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