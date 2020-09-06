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"المالكي" يحتفل بعقد قرانه في الباحة

احتفل الأخصائي طلال بن جومان المالكي بعقد قرانه على كريمة عويض بن محمد المالكي بمنطقة الباحة.

"سبق" تبارك للمالكي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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"المالكي" يحتفل بعقد قرانه في الباحة
سبق

احتفل الأخصائي طلال بن جومان المالكي بعقد قرانه على كريمة عويض بن محمد المالكي بمنطقة الباحة.

"سبق" تبارك للمالكي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
12:59 AM

"المالكي" يحتفل بعقد قرانه في الباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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احتفل الأخصائي طلال بن جومان المالكي بعقد قرانه على كريمة عويض بن محمد المالكي بمنطقة الباحة.

"سبق" تبارك للمالكي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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