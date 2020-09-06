"المالكي" يحتفل بعقد قرانه في الباحة

احتفل الأخصائي طلال بن جومان المالكي بعقد قرانه على كريمة عويض بن محمد المالكي بمنطقة الباحة.
"سبق" تبارك للمالكي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الأخصائي طلال بن جومان المالكي بعقد قرانه على كريمة عويض بن محمد المالكي بمنطقة الباحة.
"سبق" تبارك للمالكي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الأخصائي طلال بن جومان المالكي بعقد قرانه على كريمة عويض بن محمد المالكي بمنطقة الباحة.
"سبق" تبارك للمالكي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الأخصائي طلال بن جومان المالكي بعقد قرانه على كريمة عويض بن محمد المالكي بمنطقة الباحة.
"سبق" تبارك للمالكي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.