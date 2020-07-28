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رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من فيروس كورونا

أكدت عودتها إلى العمل بشكل طبيعي

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، شفاءها من فيروس كورونا.

وأكدت "آنييز" عبر حسابها في"تويتر"، لمؤيديها، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.

كانت "آنييز" قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري؛ وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.

الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه؛ حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد، بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.

فيروس كورونا الجديد

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رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من فيروس كورونا
سبق

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، شفاءها من فيروس كورونا.

وأكدت "آنييز" عبر حسابها في"تويتر"، لمؤيديها، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.

كانت "آنييز" قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري؛ وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.

الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه؛ حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد، بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:21 AM

رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من فيروس كورونا

أكدت عودتها إلى العمل بشكل طبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، شفاءها من فيروس كورونا.

وأكدت "آنييز" عبر حسابها في"تويتر"، لمؤيديها، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.

كانت "آنييز" قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري؛ وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.

الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه؛ حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد، بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.

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