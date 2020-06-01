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تخصيص الصالة الرياضية بالجامعة الإسلامية لإنشاء مختبر متنقل لفيروس كورونا

بالتعاون مع وزارة الصحة.. لخدمة أهالي المدينة المنورة

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، المختبر المتنقل للكشف على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بالجامعة الإسلامية.

جاء ذلك، ضمن جهود وزارة الصحة لتنفيذ عمليات المسح الميداني لسكان منطقة المدينة المنورة.

ووضعت الجامعة الإسلامية، إمكاناتها تحت تصرف وإدارة وزارة الصحة بعد أن وقع الاختيار عليها لتكون موقعًا مؤقتًا لإنشاء المختبر المتنقل.

وقال رئيس الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، إن الجامعة وبناءً على توجيهات وزارة التعليم وضعت ضمن خطة الطوارئ لمواجهة تفشي جائحة كورونا منذ بداية الأزمة في شهر رجب الماضي، برنامجًا لتهيئة مرافق ومباني المدينة الجامعية لخدمة القطاع الصحي بمنطقة المدينة المنورة عند الحاجة، وتم إجراء عمليات الإخلاء والتهيئة اللازمة.

وأضاف أن ذلك انطلاقًا من الواجب الوطني والتعاون المشترك بين القطاعات الوطنية لمواجهة تفشي جائحة كورونا العالمية ودعم القطاع الصحي الذي يبذل منسوبوه جهدًا استثنائيًا في ظل دعم لامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-. سائلاً الله تعالى، أن يحفظ بلادنا ويبارك الجهود وأن تعم الصحة والعافية شعوب العالم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخصيص الصالة الرياضية بالجامعة الإسلامية لإنشاء مختبر متنقل لفيروس كورونا
سبق

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، المختبر المتنقل للكشف على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بالجامعة الإسلامية.

جاء ذلك، ضمن جهود وزارة الصحة لتنفيذ عمليات المسح الميداني لسكان منطقة المدينة المنورة.

ووضعت الجامعة الإسلامية، إمكاناتها تحت تصرف وإدارة وزارة الصحة بعد أن وقع الاختيار عليها لتكون موقعًا مؤقتًا لإنشاء المختبر المتنقل.

وقال رئيس الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، إن الجامعة وبناءً على توجيهات وزارة التعليم وضعت ضمن خطة الطوارئ لمواجهة تفشي جائحة كورونا منذ بداية الأزمة في شهر رجب الماضي، برنامجًا لتهيئة مرافق ومباني المدينة الجامعية لخدمة القطاع الصحي بمنطقة المدينة المنورة عند الحاجة، وتم إجراء عمليات الإخلاء والتهيئة اللازمة.

وأضاف أن ذلك انطلاقًا من الواجب الوطني والتعاون المشترك بين القطاعات الوطنية لمواجهة تفشي جائحة كورونا العالمية ودعم القطاع الصحي الذي يبذل منسوبوه جهدًا استثنائيًا في ظل دعم لامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-. سائلاً الله تعالى، أن يحفظ بلادنا ويبارك الجهود وأن تعم الصحة والعافية شعوب العالم.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:22 PM

تخصيص الصالة الرياضية بالجامعة الإسلامية لإنشاء مختبر متنقل لفيروس كورونا

بالتعاون مع وزارة الصحة.. لخدمة أهالي المدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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دشّن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، المختبر المتنقل للكشف على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بالجامعة الإسلامية.

جاء ذلك، ضمن جهود وزارة الصحة لتنفيذ عمليات المسح الميداني لسكان منطقة المدينة المنورة.

ووضعت الجامعة الإسلامية، إمكاناتها تحت تصرف وإدارة وزارة الصحة بعد أن وقع الاختيار عليها لتكون موقعًا مؤقتًا لإنشاء المختبر المتنقل.

وقال رئيس الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، إن الجامعة وبناءً على توجيهات وزارة التعليم وضعت ضمن خطة الطوارئ لمواجهة تفشي جائحة كورونا منذ بداية الأزمة في شهر رجب الماضي، برنامجًا لتهيئة مرافق ومباني المدينة الجامعية لخدمة القطاع الصحي بمنطقة المدينة المنورة عند الحاجة، وتم إجراء عمليات الإخلاء والتهيئة اللازمة.

وأضاف أن ذلك انطلاقًا من الواجب الوطني والتعاون المشترك بين القطاعات الوطنية لمواجهة تفشي جائحة كورونا العالمية ودعم القطاع الصحي الذي يبذل منسوبوه جهدًا استثنائيًا في ظل دعم لامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-. سائلاً الله تعالى، أن يحفظ بلادنا ويبارك الجهود وأن تعم الصحة والعافية شعوب العالم.

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