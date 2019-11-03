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عرعر.. جراحة الـ7 ساعات تُنقذ مريضًا تَعَرّض لقطع ونزف شرياني شديد

أجراها فريق طبي بـ"برج الشمال" وحالته الصحية مستقرة

نجح فريق طبي في برج الشمال الطبي، في إنقاذ مريض يعاني من نزف شديد وحادّ بسبب جرح قاطع وعميق بالعضد الأيمن، وكان يعاني من نزف شرياني شديد من الطرف العلوي الأيمن (العضد الأيمن)، مع عدم استقرار في الحالة.
وبعد الفحص السريري، تم استكشاف الطرف العلوي الأيمن، وتَبَيّن وجود قطع حادّ وكامل للحزمة الوعائية- العصبية، الشريان والوريد العضدي الأيمن والوريد الرأسي كذلك، وقطع حادّ وعميق بجميع الأنسجة التشريحية للعضد من عضلات وأوعيه مغذية لها، والأعصاب والجلد، والطبقة تحت الجلدية.
وتَمَكّن الفريق الطبي من توصيل طرفَي الشريان الرئيسي مع الوريد، وكذلك تم إيقاف النزف من جميع الأفرع الجانبية، وتم توصيل الأعصاب بكل دقة، ومن ثم ترميم وتوصيل العضلات؛ في عملية استغرقت قرابة السبع ساعات، تكللت -بحمد الله- بالنجاح، وتم إنقاذ المريض وحالته الصحية مستقرة.
جدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

فريق طبي عرعر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عرعر.. جراحة الـ7 ساعات تُنقذ مريضًا تَعَرّض لقطع ونزف شرياني شديد
سبق

نجح فريق طبي في برج الشمال الطبي، في إنقاذ مريض يعاني من نزف شديد وحادّ بسبب جرح قاطع وعميق بالعضد الأيمن، وكان يعاني من نزف شرياني شديد من الطرف العلوي الأيمن (العضد الأيمن)، مع عدم استقرار في الحالة.
وبعد الفحص السريري، تم استكشاف الطرف العلوي الأيمن، وتَبَيّن وجود قطع حادّ وكامل للحزمة الوعائية- العصبية، الشريان والوريد العضدي الأيمن والوريد الرأسي كذلك، وقطع حادّ وعميق بجميع الأنسجة التشريحية للعضد من عضلات وأوعيه مغذية لها، والأعصاب والجلد، والطبقة تحت الجلدية.
وتَمَكّن الفريق الطبي من توصيل طرفَي الشريان الرئيسي مع الوريد، وكذلك تم إيقاف النزف من جميع الأفرع الجانبية، وتم توصيل الأعصاب بكل دقة، ومن ثم ترميم وتوصيل العضلات؛ في عملية استغرقت قرابة السبع ساعات، تكللت -بحمد الله- بالنجاح، وتم إنقاذ المريض وحالته الصحية مستقرة.
جدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:54 PM

عرعر.. جراحة الـ7 ساعات تُنقذ مريضًا تَعَرّض لقطع ونزف شرياني شديد

أجراها فريق طبي بـ"برج الشمال" وحالته الصحية مستقرة

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بندر الدغمي - عرعر
3
1,357

نجح فريق طبي في برج الشمال الطبي، في إنقاذ مريض يعاني من نزف شديد وحادّ بسبب جرح قاطع وعميق بالعضد الأيمن، وكان يعاني من نزف شرياني شديد من الطرف العلوي الأيمن (العضد الأيمن)، مع عدم استقرار في الحالة.
وبعد الفحص السريري، تم استكشاف الطرف العلوي الأيمن، وتَبَيّن وجود قطع حادّ وكامل للحزمة الوعائية- العصبية، الشريان والوريد العضدي الأيمن والوريد الرأسي كذلك، وقطع حادّ وعميق بجميع الأنسجة التشريحية للعضد من عضلات وأوعيه مغذية لها، والأعصاب والجلد، والطبقة تحت الجلدية.
وتَمَكّن الفريق الطبي من توصيل طرفَي الشريان الرئيسي مع الوريد، وكذلك تم إيقاف النزف من جميع الأفرع الجانبية، وتم توصيل الأعصاب بكل دقة، ومن ثم ترميم وتوصيل العضلات؛ في عملية استغرقت قرابة السبع ساعات، تكللت -بحمد الله- بالنجاح، وتم إنقاذ المريض وحالته الصحية مستقرة.
جدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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