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مباريات المنتخب السعودي المؤهلة لنهائيات كأس العالم مجانًا بتقنية الصورة HD

على قناة SSC7 عبر منصة "شاهد" وجهاز استقبال GOB

أعلنت قنوات SSC الرياضية عن بثّ مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم - قطر 2022 على قناة SSC7 بتقنية الصورة فائقة الدقة HD مجانًا داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عبر منصة "شاهد" وجهاز استقبال GOBX. تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير السعودية لمتابعة مباريات منتخبها دعمًا لمسيرته المهمة والحاسمة في التصفيات نحو الوصول لمونديال كأس العالم 2022، بإذن الله، للمرة السادسة في تاريخه.

في هذا السياق طالبت قنوات SSC جمهورها في المملكة بتفعيل إشارة القناة عبر جهاز استقبال GOBX يتطلب شبك الجهاز بالإنترنت وإبقاءه متصلًا.

الجدير ذكره أن الأخضر سيلعب مباراته الأولى في التصفيات أمام المنتخب الفيتنامي يوم الخميس 2 سبتمبر، فيما سيخوض مواجهته الثانية أمام عمان يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، وذلك ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباريات المنتخب السعودي المؤهلة لنهائيات كأس العالم مجانًا بتقنية الصورة HD
سبق

أعلنت قنوات SSC الرياضية عن بثّ مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم - قطر 2022 على قناة SSC7 بتقنية الصورة فائقة الدقة HD مجانًا داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عبر منصة "شاهد" وجهاز استقبال GOBX. تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير السعودية لمتابعة مباريات منتخبها دعمًا لمسيرته المهمة والحاسمة في التصفيات نحو الوصول لمونديال كأس العالم 2022، بإذن الله، للمرة السادسة في تاريخه.

في هذا السياق طالبت قنوات SSC جمهورها في المملكة بتفعيل إشارة القناة عبر جهاز استقبال GOBX يتطلب شبك الجهاز بالإنترنت وإبقاءه متصلًا.

الجدير ذكره أن الأخضر سيلعب مباراته الأولى في التصفيات أمام المنتخب الفيتنامي يوم الخميس 2 سبتمبر، فيما سيخوض مواجهته الثانية أمام عمان يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، وذلك ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:47 PM

مباريات المنتخب السعودي المؤهلة لنهائيات كأس العالم مجانًا بتقنية الصورة HD

على قناة SSC7 عبر منصة "شاهد" وجهاز استقبال GOB

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قنوات SSC الرياضية عن بثّ مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم - قطر 2022 على قناة SSC7 بتقنية الصورة فائقة الدقة HD مجانًا داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عبر منصة "شاهد" وجهاز استقبال GOBX. تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير السعودية لمتابعة مباريات منتخبها دعمًا لمسيرته المهمة والحاسمة في التصفيات نحو الوصول لمونديال كأس العالم 2022، بإذن الله، للمرة السادسة في تاريخه.

في هذا السياق طالبت قنوات SSC جمهورها في المملكة بتفعيل إشارة القناة عبر جهاز استقبال GOBX يتطلب شبك الجهاز بالإنترنت وإبقاءه متصلًا.

الجدير ذكره أن الأخضر سيلعب مباراته الأولى في التصفيات أمام المنتخب الفيتنامي يوم الخميس 2 سبتمبر، فيما سيخوض مواجهته الثانية أمام عمان يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، وذلك ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

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