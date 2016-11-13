الطفل محمد ومعاناة النمو العصبي وصغر الجمجمة وقصور كلوي شديد

والده يناشد علاج ابنه وإنهاء آلامه المستمرة

ناشد المواطن فليح فالح الرشيدي والد الطفل المريض محمد، المسؤولين، والجمعيات الخيرية المساعدة في تخفيف معاناة ابنه المولود بتشوهات صحية أثرت على نموه وتستلزم عناية طبية دائمة تكلفتها عالية أثقلت كاهل الأب وضاعفت من معاناته وألمه.

ويعاني الطفل محمد حسب التقارير المرفقة من تأخر في النمو العصبي الحركي مع صغر حجم الجمجمة وقصور كلوي شديد، وحسب الأشعة تشير إلى غياب الكلية اليمنى واليسرى مما أدى لارتفاع نسبة اليوريا بالدم ومشاكل صحية أخرى.

أرقام والد الطفل محمد للتواصل معه:

0506383086

0509436841