النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطفل محمد ومعاناة النمو العصبي وصغر الجمجمة وقصور كلوي شديد

والده يناشد علاج ابنه وإنهاء آلامه المستمرة

ناشد المواطن فليح فالح الرشيدي والد الطفل المريض محمد، المسؤولين، والجمعيات الخيرية المساعدة في تخفيف معاناة ابنه المولود بتشوهات صحية أثرت على نموه وتستلزم عناية طبية دائمة تكلفتها عالية أثقلت كاهل الأب وضاعفت من معاناته وألمه.

ويعاني الطفل محمد حسب التقارير المرفقة من تأخر في النمو العصبي الحركي مع صغر حجم الجمجمة وقصور كلوي شديد، وحسب الأشعة تشير إلى غياب الكلية اليمنى واليسرى مما أدى لارتفاع نسبة اليوريا بالدم ومشاكل صحية أخرى.

أرقام والد الطفل محمد للتواصل معه:

0506383086

0509436841

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطفل محمد ومعاناة النمو العصبي وصغر الجمجمة وقصور كلوي شديد
سبق

ناشد المواطن فليح فالح الرشيدي والد الطفل المريض محمد، المسؤولين، والجمعيات الخيرية المساعدة في تخفيف معاناة ابنه المولود بتشوهات صحية أثرت على نموه وتستلزم عناية طبية دائمة تكلفتها عالية أثقلت كاهل الأب وضاعفت من معاناته وألمه.

ويعاني الطفل محمد حسب التقارير المرفقة من تأخر في النمو العصبي الحركي مع صغر حجم الجمجمة وقصور كلوي شديد، وحسب الأشعة تشير إلى غياب الكلية اليمنى واليسرى مما أدى لارتفاع نسبة اليوريا بالدم ومشاكل صحية أخرى.

أرقام والد الطفل محمد للتواصل معه:

0506383086

0509436841

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
07:49 PM

الطفل محمد ومعاناة النمو العصبي وصغر الجمجمة وقصور كلوي شديد

والده يناشد علاج ابنه وإنهاء آلامه المستمرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,707

ناشد المواطن فليح فالح الرشيدي والد الطفل المريض محمد، المسؤولين، والجمعيات الخيرية المساعدة في تخفيف معاناة ابنه المولود بتشوهات صحية أثرت على نموه وتستلزم عناية طبية دائمة تكلفتها عالية أثقلت كاهل الأب وضاعفت من معاناته وألمه.

ويعاني الطفل محمد حسب التقارير المرفقة من تأخر في النمو العصبي الحركي مع صغر حجم الجمجمة وقصور كلوي شديد، وحسب الأشعة تشير إلى غياب الكلية اليمنى واليسرى مما أدى لارتفاع نسبة اليوريا بالدم ومشاكل صحية أخرى.

أرقام والد الطفل محمد للتواصل معه:

0506383086

0509436841

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,327
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,258
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,622
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,913

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة