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تسليم أطفال زج بهم الحوثي في العمليات العدائية ضد الحكومة الشرعية باليمن

الهلال الأحمر السعودي أشرف على عملية تحريرهم ويثمن جهود المملكة

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الإشراف على عملية تحرير تسعة أطفال يمنيين زجت بهم المليشيات الحوثية في العمليات العدائية، وتسليمهم إلى الحكومة الشرعية في اليمن، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة حقوق الإنسان.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر السعودي في عملية تسليم الأطفال اليمنيين بهدف إيصالهم إلى أهلهم وإبعادهم عن العمليات الإرهابية التي ينفذها الانقلابون، حيث جاءت المشاركة بدعوى من قوات تحالف دعم الشرعية اليمنية الذي تقوده المملكة.

وثمنت الهيئة الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للإفراج عن الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين تم الزج بهم في العمليات العدائية ضد الحكومة الشرعية في اليمن، وأدانت الهيئة ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة في بيان لها بهذا الشأن بأن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز حماية الانسان وحماية حقوق الطفل من أي انتهاك قد يتعرض له، ومنع مليشيات الحوثي من استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.

ولفتت إلى أنه في حال أسر الأطفال المجندين تقوم المملكة بمعاملتهم المعاملة اللائقة وتسليمهم للحكومة اليمنية وإلحاقهم ببرامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب لإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأكدت على أن المملكة تسعى إلى بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل، وذلك انطلاقًا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرم وتجرم انتهاك الحقوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسليم أطفال زج بهم الحوثي في العمليات العدائية ضد الحكومة الشرعية باليمن
سبق

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الإشراف على عملية تحرير تسعة أطفال يمنيين زجت بهم المليشيات الحوثية في العمليات العدائية، وتسليمهم إلى الحكومة الشرعية في اليمن، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة حقوق الإنسان.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر السعودي في عملية تسليم الأطفال اليمنيين بهدف إيصالهم إلى أهلهم وإبعادهم عن العمليات الإرهابية التي ينفذها الانقلابون، حيث جاءت المشاركة بدعوى من قوات تحالف دعم الشرعية اليمنية الذي تقوده المملكة.

وثمنت الهيئة الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للإفراج عن الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين تم الزج بهم في العمليات العدائية ضد الحكومة الشرعية في اليمن، وأدانت الهيئة ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة في بيان لها بهذا الشأن بأن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز حماية الانسان وحماية حقوق الطفل من أي انتهاك قد يتعرض له، ومنع مليشيات الحوثي من استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.

ولفتت إلى أنه في حال أسر الأطفال المجندين تقوم المملكة بمعاملتهم المعاملة اللائقة وتسليمهم للحكومة اليمنية وإلحاقهم ببرامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب لإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأكدت على أن المملكة تسعى إلى بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل، وذلك انطلاقًا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرم وتجرم انتهاك الحقوق.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
04:36 PM

تسليم أطفال زج بهم الحوثي في العمليات العدائية ضد الحكومة الشرعية باليمن

الهلال الأحمر السعودي أشرف على عملية تحريرهم ويثمن جهود المملكة

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ياسر العتيبي - الرياض
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4,779

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الإشراف على عملية تحرير تسعة أطفال يمنيين زجت بهم المليشيات الحوثية في العمليات العدائية، وتسليمهم إلى الحكومة الشرعية في اليمن، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة حقوق الإنسان.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر السعودي في عملية تسليم الأطفال اليمنيين بهدف إيصالهم إلى أهلهم وإبعادهم عن العمليات الإرهابية التي ينفذها الانقلابون، حيث جاءت المشاركة بدعوى من قوات تحالف دعم الشرعية اليمنية الذي تقوده المملكة.

وثمنت الهيئة الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للإفراج عن الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين تم الزج بهم في العمليات العدائية ضد الحكومة الشرعية في اليمن، وأدانت الهيئة ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة في بيان لها بهذا الشأن بأن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز حماية الانسان وحماية حقوق الطفل من أي انتهاك قد يتعرض له، ومنع مليشيات الحوثي من استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.

ولفتت إلى أنه في حال أسر الأطفال المجندين تقوم المملكة بمعاملتهم المعاملة اللائقة وتسليمهم للحكومة اليمنية وإلحاقهم ببرامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب لإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأكدت على أن المملكة تسعى إلى بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل، وذلك انطلاقًا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرم وتجرم انتهاك الحقوق.

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