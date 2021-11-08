النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

وسط مطالبات بمنع دخولها المناطق المأهولة بالسكان والشوارع والميادين

وثّق مواطن؛ قطيعاً من الإبل وهي تعبر الجسر الرابط بين مخططات الشرائع والراشدية- شرقي مكة المكرّمة، وسط مطالبات بوضع حدّ لمنع دخولها المناطق العمرانية، ما قد تتسبب في حوادث مرورية على الطرقات- لا سمح الله.

وأشار موثق الصور إلى أنه التقط قطيع الإبل أثناء ممارسته رياضة المشي المحاذي لمجرى السيل، بالتحديد فوق الجسر الرابط بين مخططات الشرائع ومخطط الراشدية- شرقي مكة المكرّمة؛ لافتاً إلى أن القطيع عبر الجسر المخصص للسيارات، ما قد ينذر بحوادث مرورية حال تكرارها.

وطالب بوضع حدّ لمنع دخول الإبل المناطق المأهولة بالسكان، والشوارع والميادين، للحد من خطورتها على سالكي الطرق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية
سبق

وثّق مواطن؛ قطيعاً من الإبل وهي تعبر الجسر الرابط بين مخططات الشرائع والراشدية- شرقي مكة المكرّمة، وسط مطالبات بوضع حدّ لمنع دخولها المناطق العمرانية، ما قد تتسبب في حوادث مرورية على الطرقات- لا سمح الله.

وأشار موثق الصور إلى أنه التقط قطيع الإبل أثناء ممارسته رياضة المشي المحاذي لمجرى السيل، بالتحديد فوق الجسر الرابط بين مخططات الشرائع ومخطط الراشدية- شرقي مكة المكرّمة؛ لافتاً إلى أن القطيع عبر الجسر المخصص للسيارات، ما قد ينذر بحوادث مرورية حال تكرارها.

وطالب بوضع حدّ لمنع دخول الإبل المناطق المأهولة بالسكان، والشوارع والميادين، للحد من خطورتها على سالكي الطرق.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
11:59 AM

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

وسط مطالبات بمنع دخولها المناطق المأهولة بالسكان والشوارع والميادين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,904

وثّق مواطن؛ قطيعاً من الإبل وهي تعبر الجسر الرابط بين مخططات الشرائع والراشدية- شرقي مكة المكرّمة، وسط مطالبات بوضع حدّ لمنع دخولها المناطق العمرانية، ما قد تتسبب في حوادث مرورية على الطرقات- لا سمح الله.

وأشار موثق الصور إلى أنه التقط قطيع الإبل أثناء ممارسته رياضة المشي المحاذي لمجرى السيل، بالتحديد فوق الجسر الرابط بين مخططات الشرائع ومخطط الراشدية- شرقي مكة المكرّمة؛ لافتاً إلى أن القطيع عبر الجسر المخصص للسيارات، ما قد ينذر بحوادث مرورية حال تكرارها.

وطالب بوضع حدّ لمنع دخول الإبل المناطق المأهولة بالسكان، والشوارع والميادين، للحد من خطورتها على سالكي الطرق.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,184

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة