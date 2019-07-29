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موهوبون يصممون روبوتات للنفط والفضاء والفورميلا والبولينج

ضمن برنامج "موهبة" بمدارس منارات الرياض لمدة 3 أسابيع

نجح الطلاب والطالبات الموهوبون في وحدة "الروبوت" في تصميم عدد من الروبوتات الخاصة بصناعة النفط وروبوت المدينة الذكية وسباق الفورميلا ولعبة البولينج.

جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، ويقام بمدارس منارات الرياض لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 500 موهوب وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض.

وقال رئيس البرنامج طارق الزامل: يتم تدريب الموهوبين والموهوبات على لغات برمجة الروبوت، والتعريف بأن البرمجة تتم بناء على الغرض المراد من تصميم الروبوت له.

وأضاف: تم التدريب على التخطيط لبرمجة الروبوت، وكذلك دراسة تطبيقات الروبوت في صناعة النفط، وتطبيقات الروبوت في المدينة الذكية وفي سباقات السيارات، ودراسة تطبيقات الروبوت في البيئات المختلفة.

وأردف "الزامل": البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات سوياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موهوبون يصممون روبوتات للنفط والفضاء والفورميلا والبولينج
سبق

نجح الطلاب والطالبات الموهوبون في وحدة "الروبوت" في تصميم عدد من الروبوتات الخاصة بصناعة النفط وروبوت المدينة الذكية وسباق الفورميلا ولعبة البولينج.

جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، ويقام بمدارس منارات الرياض لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 500 موهوب وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض.

وقال رئيس البرنامج طارق الزامل: يتم تدريب الموهوبين والموهوبات على لغات برمجة الروبوت، والتعريف بأن البرمجة تتم بناء على الغرض المراد من تصميم الروبوت له.

وأضاف: تم التدريب على التخطيط لبرمجة الروبوت، وكذلك دراسة تطبيقات الروبوت في صناعة النفط، وتطبيقات الروبوت في المدينة الذكية وفي سباقات السيارات، ودراسة تطبيقات الروبوت في البيئات المختلفة.

وأردف "الزامل": البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات سوياً.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
02:34 PM

موهوبون يصممون روبوتات للنفط والفضاء والفورميلا والبولينج

ضمن برنامج "موهبة" بمدارس منارات الرياض لمدة 3 أسابيع

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
308

نجح الطلاب والطالبات الموهوبون في وحدة "الروبوت" في تصميم عدد من الروبوتات الخاصة بصناعة النفط وروبوت المدينة الذكية وسباق الفورميلا ولعبة البولينج.

جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، ويقام بمدارس منارات الرياض لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 500 موهوب وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض.

وقال رئيس البرنامج طارق الزامل: يتم تدريب الموهوبين والموهوبات على لغات برمجة الروبوت، والتعريف بأن البرمجة تتم بناء على الغرض المراد من تصميم الروبوت له.

وأضاف: تم التدريب على التخطيط لبرمجة الروبوت، وكذلك دراسة تطبيقات الروبوت في صناعة النفط، وتطبيقات الروبوت في المدينة الذكية وفي سباقات السيارات، ودراسة تطبيقات الروبوت في البيئات المختلفة.

وأردف "الزامل": البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات سوياً.

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