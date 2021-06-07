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"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها

المركز حذّر من الوقوع تحت طائلة المحاسبة القانونية

‬ دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات إلى المركز؛ حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.

وقالت "الحياة الفطرية": الأنظمة في المملكة العربية السعودية تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها
سبق

‬ دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات إلى المركز؛ حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.

وقالت "الحياة الفطرية": الأنظمة في المملكة العربية السعودية تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
05:52 PM

"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها

المركز حذّر من الوقوع تحت طائلة المحاسبة القانونية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,611

‬ دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات إلى المركز؛ حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.

وقالت "الحياة الفطرية": الأنظمة في المملكة العربية السعودية تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

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