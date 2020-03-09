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نساء تنمية "قيم الطائف" يحتفلن بيوم المرأة العالمي

بمشاركة نخبة من السيدات والأمهات والمعلمات

احتفلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقيم في الطائف، بمقرها النسائي، باليوم العالمي للمرأة، بمشاركة نخبة من السيدات والأمهات والمعلمات.

يأتي ذلك، تعزيزاً لدور المرأة في المجتمع، وإيصال الرسالة التوعوية بمكانة المرأة المستمدة من الدين ودعم القيادة الرشيدة.

وحظي البرنامج المعد بهذه المناسبة بالكثير من الفقرات المنوعة، ومنها: التثقيف الصحي، والرياضي، والاجتماعي، والتوعوي، وما يخص المرأة على وجه الخصوص، بمشاركة جهات عدة من فرق تطوعية وخيرية ومراكز تجميل وأسر منتجة.

يوم المرأة العالمي

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نساء تنمية "قيم الطائف" يحتفلن بيوم المرأة العالمي
سبق

احتفلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقيم في الطائف، بمقرها النسائي، باليوم العالمي للمرأة، بمشاركة نخبة من السيدات والأمهات والمعلمات.

يأتي ذلك، تعزيزاً لدور المرأة في المجتمع، وإيصال الرسالة التوعوية بمكانة المرأة المستمدة من الدين ودعم القيادة الرشيدة.

وحظي البرنامج المعد بهذه المناسبة بالكثير من الفقرات المنوعة، ومنها: التثقيف الصحي، والرياضي، والاجتماعي، والتوعوي، وما يخص المرأة على وجه الخصوص، بمشاركة جهات عدة من فرق تطوعية وخيرية ومراكز تجميل وأسر منتجة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
04:47 PM

نساء تنمية "قيم الطائف" يحتفلن بيوم المرأة العالمي

بمشاركة نخبة من السيدات والأمهات والمعلمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقيم في الطائف، بمقرها النسائي، باليوم العالمي للمرأة، بمشاركة نخبة من السيدات والأمهات والمعلمات.

يأتي ذلك، تعزيزاً لدور المرأة في المجتمع، وإيصال الرسالة التوعوية بمكانة المرأة المستمدة من الدين ودعم القيادة الرشيدة.

وحظي البرنامج المعد بهذه المناسبة بالكثير من الفقرات المنوعة، ومنها: التثقيف الصحي، والرياضي، والاجتماعي، والتوعوي، وما يخص المرأة على وجه الخصوص، بمشاركة جهات عدة من فرق تطوعية وخيرية ومراكز تجميل وأسر منتجة.

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